Известная украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, а сейчас DJ NANA, поделилась фото с Индии

На фото Кумейко стоит в одежде, похожей внешне на халат, и выставила одну ногу с него. Волосы прикрыли половину лица. На втором фото Настя уже позирует крупным планом и можно рассмотреть лицо крупным планом. Между бровей у Кумейко бинди, точка сделанная пальцем. Это знак правды, так называемый третий глаз. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели оставить несколько комментариев:

"Круто) обязательно тоже поеду!", "Отличного отдыха", "Красивая", "Класс", "Как же ты мне нравишься не накрашенная", "Лицо умиротворенное".

Ранее мы сообщали, что экс-Nikita изуродовала лицо фильтрами, красавицу совсем не узнать.

Популярная украинская исполнительница и экс-Nikita Анастасия Кумейко поразила неожиданным изменением во внешности

«Ананасис и Шпагатович летят на воды», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке видно саму Кумейко вместе с подругой на борту самолета. Однако в глаза бросается, что барышни «отрастили» усы.

Однако украинцы не смогли задать какие-либо вопросы относительно резкого изменения внешности Кумейко, поскольку кадры звезда опубликовала у себя в Сторис.

Сообщалось, что экс-Nikita раздвинула ноги и показала все, на что способна.

Бывшая участница группы "Nikita", Анастасия Кумейко (Dj Nana), поразила фото, которое она разместила в Инстаграм.

Украинская артистка предстала в облегающем спортивном костюме во время соотвествующих занятий. Образ девушки завершают простая прическа в виде высокого пучка и различные аксессуары.

Звезда продемонстировала удивительную растяжку, стоя закинув ногу за спину. Артистка выгнулась, удерживая конечность руками. Так и хочется сказать: "Ого, какая способность!".

Напомним, экс-Nitita без белья зажгла с подружкой в Париже

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