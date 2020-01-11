Российская актриса Татьяна Кравченко, которой небывалую популярность принесла роль Валюхи Будько в сериале "Сваты", удивила пикантным кадром
Как передает Politeka.net, артистка поделилась в своем микроблоге в Инстаграм фото, на котором предстала с известным советским актером Александром Панкратовым-Черным. В кадре они сидят, и Кравченко нежно обняла коллегу за руку. При этом оба довольно улыбаются в объектив.
"С замечательным Александром Панкратовым-Чёрным ❤️✌🏻", - подписала снимок Татьяна.
Пост вызывал бурную реакцию у пользователей сети. Поклонники артистки назвали их "самыми лучшими" и даже попросили Кравченко привлечь Панкратова-Черного к участию в "Сватах".
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"Какое фото шикарное 👍"
"Такие прикольные, милота... 😊💞"
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"👍👍👍Возьмите его в Сваты 7. Будет вообще супер!!!"
Не знаем, насколько серьезно Кравченко отнесется к просьбам фанатов о том, чтобы Панкратов-Черный снимался в "Сватах", однако уже точно известно о другом "пополнении" в семье актеров. Так, в новом, седьмом, сезоне "Сватов" появится новая актриса - юная Мария Тарасова. Девочка родилась в Киеве 11 апреля 2007-го года и начала сниматься уже в четырехлетнем возрасте. Помимо кино, девочка также занимается музыкой и увлекается эстрадными танцами.
Ранее мы сообщали, Кравченко показала в Инстаграм совместное фото с актером, коллегой по площадке "Сватов" Федором Добронравовым. Многие отметили, что парочка выглядит так, будто не только на экране они муж и жена, но и в реальной жизни.
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