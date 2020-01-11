Российская актриса Татьяна Кравченко, которой небывалую популярность принесла роль Валюхи Будько в сериале "Сваты", удивила пикантным кадром

Как передает Politeka.net, артистка поделилась в своем микроблоге в Инстаграм фото, на котором предстала с известным советским актером Александром Панкратовым-Черным. В кадре они сидят, и Кравченко нежно обняла коллегу за руку. При этом оба довольно улыбаются в объектив.

"С замечательным Александром Панкратовым-Чёрным ❤️✌🏻", - подписала снимок Татьяна.

Пост вызывал бурную реакцию у пользователей сети. Поклонники артистки назвали их "самыми лучшими" и даже попросили Кравченко привлечь Панкратова-Черного к участию в "Сватах".

"Какое фото шикарное 👍"

"Такие прикольные, милота... 😊💞"

"Вы украшение любого фильма, прекрасные актеры, не то, что нынешние "звезды"

"👍👍👍Возьмите его в Сваты 7. Будет вообще супер!!!"

Не знаем, насколько серьезно Кравченко отнесется к просьбам фанатов о том, чтобы Панкратов-Черный снимался в "Сватах", однако уже точно известно о другом "пополнении" в семье актеров. Так, в новом, седьмом, сезоне "Сватов" появится новая актриса - юная Мария Тарасова. Девочка родилась в Киеве 11 апреля 2007-го года и начала сниматься уже в четырехлетнем возрасте. Помимо кино, девочка также занимается музыкой и увлекается эстрадными танцами.

Ранее мы сообщали, Кравченко показала в Инстаграм совместное фото с актером, коллегой по площадке "Сватов" Федором Добронравовым. Многие отметили, что парочка выглядит так, будто не только на экране они муж и жена, но и в реальной жизни.

"Какие же вы классные💖😘любим вас очень💞👍"

"Замечательная киношная пара👏👏👏"