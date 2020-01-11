Катя Осадчая и Юрий Горбунов показали, как проходит их отпуск мечты на экзотическом курорте

В этом году известные украинские ведущие решили провести новогодний отпуск вдали от пасмурной зимней Украины, и отправились греться под жарким солнышком на Сейшелы. Пара активно делиться кадрами своего отдыха в соцсетях.

Как сообщает Politeka, очередной порцией фото и видео в своем Инстаграм поделилась Осадчая. Она рассказала о том, что они с мужем арендовали автомобиль, чтобы получше исследовать остров, на котором они сейчас находятся.

На снимках ведущая позирует в двух разных нарядах. Первый: прозрачное пляжное платье, под которым легко проглядывается купальник ведущей и ее подтянутое тело. Второй представляет собой ярко-желтое платье с ненавязчивым красным узором.

Осадчая также сняла на телефон Горбунова, который ведет машину и что-то напевает себе под нос (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз). При этом ведущий попросил жену не снимать его, аргументировав это тем, что сосредоточен на вождении.

«Вот когда точно автомобиль не роскошь. Поехали исследовать остров», - подписала кадры Осадчая.

В комментариях поклонники пары активно обсуждают их приключения.

«Юрка, как шейх!», «Красотень!», «Какие вы классные», «Юра что-то отъел пузцо небольшое. В костюмах и не видно», «Красота, и в машине и за переделами», «Вы всегда вдвоем, а дети где? Или они с вами не путешествуют?», «Юрий - настоящий пэнсионэр в этом образе. Забавно, как жизнь иногда соединяет людей, таких, казалось бы, разных…», - пишут люди.

До этого мы писали, что Катя Осадчая призналась, что думает о возможности родить еще одного ребенка.

Осадчая обратила внимание на то, что ребенок - это большая ответственность, требующая времени.

«Знаю, что Юра хотел бы еще одного ребенка! Если б он еще и родил его, было бы прекрасно!», - заявила ведущая, комментируя слова своего мужа.

Напомним, Катя Осадчая в одном полотенце показала свои формы во всей красе: "Горбунову повезло".

Как сообщала Politeka, Осадчая поразила видом без макияжа и шикарных нарядов: "к такой еще не привыкли".

Также Politeka писала, что раздетая Катя Осадчая показала, чем ее наградила природа.