37-летняя российская певица Анна Седокова ошеломила неожиданным признанием и трогательным поздравлением с днем рождения ведущего Андрей Малахова

Как передает Politeka.net, артистка поделилась клипом на песню "Привыкаю" в своем микроблоге в Инстаграм и сделала эмоциональное обращение. В частности, Анна поздравила Малахова с 48-летием и сообщила, что любит его как друга, но преданно и сильно.

К слову, Малахов сыграл Джеймса Бонда в этом клипе. Седокова поблагодарила его и за это. Также звезда рассказала, что скоро выходит ее книга, в которой ведущему будет отведена целая глава. Остается только ждать, чтобы узнать, о какие еще тайнах недоговаривает Анна.

"Сейчас будет спойлер. В моей книге , которая выйдет в феврале, будет глава о нем. О @malakhov007 #наташапрости , но я никогда не забуду то, что ты для меня сделал. Ты согласился стать частью #Привыкаю и тебе было все равно, что я борюсь с железными людьми за существование, как артист. Ты увидел, что мне нужна помощь. Ты разрешил мне снять тебя настоящим Джеймс Бондом, которым ты всегда был. Я знаю, как сложно тебе каждый день быть под обстрелом, принимая отважные решения, порою, с очень сложными последствиями.

#наташапрости , но я я знаю ты очень хороший! Люблю, как друга, но сильно и преданно! С Днём Рождения @malakhov007 ❤️🔥", - сообщила певица в соцсети.

Поклонники поспешили оставить комментарии с комплиментами.

"Кажется это было только вчера 🙈 прекрасный клип и прекрасная песня, на все времена❤️"

"Обожаю песню и клип ! До мурашек...."

"Сейчас по-моему шикарнее выглядит, чем раньше"

"Это один из моих любимых клипов! Вы тут такие.....💕💕💕"

Ранее мы сообщали, Седокова удивила сеть пикантными снимками. Она предстала, в розовом корсете и колготках в горошек. Звезда позировала, стоя на коленях, на полу в студии. Сексапильный образ артистки заставил тысячи сердец биться чаще.

Напомним, Седокова заинтриговала новым видео.

Как сообщала Politeka, Седокова показала свои формы в пикантной позе.

Также Politeka писала, что Седокова поразила поклонников «самым лучшим» образом