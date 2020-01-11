37-річна російська співачка Анна Седокова приголомшила несподіваним зізнанням і зворушливим поздоровленням з днем народження ведучого Андрія Малахова

Як передає Politeka.net, артистка поділилася кліпом на пісню "Звикаю" у своєму мікроблозі в Instagram і зробила емоційне звернення. Зокрема, Анна привітала Малахова з 48-річчям і повідомила, що любить його як друга, але віддано і сильно.

До речі, Малахов зіграв Джеймса Бонда в цьому кліпі. Седокова подякувала і за це. Також зірка розповіла, що скоро виходить її книга, в якій ведучому буде відведена ціла глава. Залишається тільки чекати, щоб дізнатися, про які ще таємниці недоговорює Анна.

"Зараз буде спойлер. У моїй книзі, яка вийде в лютому, буде глава про нього. Про @malakhov007 #наташапрости , але я ніколи не забуду те, що ти для мене зробив. Ти погодився стати частиною #Звикаю і тобі було все одно, що я борюся з залізними людьми за існування, як артист. Ти побачив, що мені потрібна допомога. Ти дозволив мені зняти тебе справжнім Джеймсом Бондом, яким ти завжди був. Я знаю, як складно тобі кожен день бути під обстрілом, приймаючи відважні рішення, часом, з дуже складними наслідками. #наташапрости , але я знаю ти дуже хороший! Люблю, як друга, але сильно і віддано! З Днем Народження @malakhov007 ❤️🔥", - повідомила співачка в соцмережі.

Шанувальники поспішили залишити коментарі з компліментами.

"Здається, це було тільки вчора 🙈 прекрасний кліп і прекрасна пісня, на всі часи❤️"

"Обожнюю пісню і кліп ! До мурашок...."

"Зараз по-моєму шикарніше виглядає, ніж раніше"

"Це один з моїх улюблених кліпів! Ви тут такі.....💕💕💕"

Раніше ми повідомляли, Седокова здивувала мережу пікантними знімками. Вона постала, в рожевому корсеті і колготках в горошок. Зірка позувала, стоячи на колінах на підлозі в студії. Сексапільний образ артистки змусив тисячі сердець битися частіше.

Нагадаємо, Седокова заінтригувала новим відео.

Як повідомляла Politeka, Сєдокова показала свої форми в пікантній позі.

Також Politeka писала, що Седокова вразила шанувальників «найкращим» чином