Популярная украинская исполнительница Светлана Лобода поразила горячим снимком в компании мужчин
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
Так, Лобода в откровенном платье демонстрирует аппетитные формы, пока на ее фоне двое мужчин играют на музыкальных инструментах. В какой-то момент девушка начинает подпевать и подтанцовывать им.
Обратим внимнаие, что кадры Лобода выбросила в Сторис, поэтому ее поклонники не смогли высказаться об идеальном теле кумира.
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Как сообщалось ранее, украинская певица Светлана Лобода показала совместное ночное фото с режиссером Аланом Бадоевым, популярным режиссером клипов
На фото Лобода в черных кожаных штанах. Она позирует рядом на улице с Бадоевым, который выбрался в пальто и курит сигарету.
"Нас с тобой связывает многолетняя история....
Помню, мы студентами ездили на природу и друг другу говорили , что в будущем станем режиссерами своего собственного «кино» 👻кино под название - жизнь!!! Все сбылось и даже более ...
Алан -ты Мега талантливый человек! Ценю тебя и уважаю за путь , смелость и жизненную позицию.
Желаю тебе комфорта во всем и большого вдохновения в Твоём Новом Году ! Будь здоров и счастлив! Твоя малышка LO", - написала Светлана под фото.
Снимок активно начали обсуждать фанаты:
"Очень трогательно!!! Берегите свою дружбу!", "Говорят талантливые/гениальные люди притягиваются!)))", "А почему станем???!?", "Лучшие клипы от Алана", "Подтверждение того, что мечты сбываются".
Напомним, Лобода впервые за долгое время показала свою семью
А еще Politeka писала, что Лобода сверкнула идеальными формами в черном бикини
Также Politeka сообщала, что Лобода, Полякова и Тодоренко похвастались идеальными телами в купальниках