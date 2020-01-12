Популярная украинская исполнительница Светлана Лобода поразила горячим снимком в компании мужчин

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, Лобода в откровенном платье демонстрирует аппетитные формы, пока на ее фоне двое мужчин играют на музыкальных инструментах. В какой-то момент девушка начинает подпевать и подтанцовывать им.

Обратим внимнаие, что кадры Лобода выбросила в Сторис, поэтому ее поклонники не смогли высказаться об идеальном теле кумира.

Как сообщалось ранее, украинская певица Светлана Лобода показала совместное ночное фото с режиссером Аланом Бадоевым, популярным режиссером клипов

На фото Лобода в черных кожаных штанах. Она позирует рядом на улице с Бадоевым, который выбрался в пальто и курит сигарету.

"Нас с тобой связывает многолетняя история....

Помню, мы студентами ездили на природу и друг другу говорили , что в будущем станем режиссерами своего собственного «кино» 👻кино под название - жизнь!!! Все сбылось и даже более ...

Алан -ты Мега талантливый человек! Ценю тебя и уважаю за путь , смелость и жизненную позицию.

Желаю тебе комфорта во всем и большого вдохновения в Твоём Новом Году ! Будь здоров и счастлив! Твоя малышка LO", - написала Светлана под фото.

Снимок активно начали обсуждать фанаты:

"Очень трогательно!!! Берегите свою дружбу!", "Говорят талантливые/гениальные люди притягиваются!)))", "А почему станем???!?", "Лучшие клипы от Алана", "Подтверждение того, что мечты сбываются".

Напомним, Лобода впервые за долгое время показала свою семью

А еще Politeka писала, что Лобода сверкнула идеальными формами в черном бикини

Также Politeka сообщала, что Лобода, Полякова и Тодоренко похвастались идеальными телами в купальниках