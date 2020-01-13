Россиская балерина Анастасия Волочкова сейчас отдыхает в Таиланде, откуда делится новыми постами в Инстаграм

На одном из недавних фото звезда предстала с местными фруктами в руках, пишет Рoliteka.net. Знаменитость позировала у голубой воды, демонстрируя свои стройные ножки.

Настя выбрала белое пляжное платье с нарисованным раком, а также розовый купальник. Завершали летний образ балерины темные очки.

"Прекрасное начало пхукетского дня в вип зоне Blue Tree @treehousephuket с друзьями @yachts.and.babes @hideaway_lake 🌺❤️ Цвет Воды напоминает Мальдивы🌴", - подписала снимок артистка.

За полчаса пост Анастасии собрал более 1000 лайков и много комментариев.

"Счастливого отдыха.Вы красотка!", "Вы себе фотошопом ногти на ноге стёрли , или это педикюр элитный слез?))) Хватит шопить , все равно ужас выходит😂😂😂", "Богиня 😘😘😘😘🌹🙋", "Вы необычайно шикарны, желаю приятного отдыха ...", "Настя , я в замешательстве ... Куда пропали знаменитые тапочки с розочками ? 😉", "Эти ноги ее кормят и все что имеет это они ноги сделали", "Какая красотка, хотя бы лапы не показывай свои страшные", "О боже ,Настя,где ж вы берете себе вещи..ужас...а ноги..ноги .это ж некрасиво", "Настя, умничка😍", "🙈 для чего выставлять такие мослы. Жуть", "Старая", "Ей что 60 лет? Эти подмышки, старческая кожа лица и шеи. Страшное, старое выражение лица. Только все ноги зачем- то вытягивает? Хотя там совсем другие проблемы...", "Гооспооодиии...Настя,какая фотка ужасная....зачем????", "Когда на фотках выставляешь ноги вперёд, стопа получается 50-го размера, как у Йети 😜😜😜", - написали пользователи сети.

Напомним, Анастасия Волочкова ошарашила видео с "морским чудовищем". Артистка поделилась в своем микроблоге в Инстаграм роликом с огромной черепахой.

Настя вспомнила, как на нее когда-то напал подобный "зверь", когда она отдыхала в Турции. По ее словам, черепаха так сильно укусила ее за колено, что болело несколько лет.

Ранее мы писали, что артистка выложила в Инстаграм целую серию откровенных кадров, чем вызвала негодование в сети.

Напомним, скандальная Волочкова схватилась за топор

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