"Ну наконец-то пост о ком-то, кроме себя любимой"

43-летняя российская балерина Анастасия Волочкова ошарашила видео с "морским чудовищем"

Как передает Politeka.net, артистка поделилась в своем микроблоге в Инстаграм роликом с огромной черепахой (чтобы посмотреть, проскролльте вниз). Новогодние каникулы балерина проводит в Таиланде, где и стала очевидцем небывалого зрелища. Большущая рептилия, отложив яйца в песке на берегу, направлялась обратно в океан. Вокруг животного собрались изумленные зеваки с телефонами, в том числе и Волочкова. К счастью, черепахе никто не помешал и она успешно добралась до воды.

Настя вспомнила, как на нее когда-то напал подобный "зверь", когда она отдыхала в Турции. По ее словам, черепаха так сильно укусила ее за колено, что болело несколько лет.

"Вот такое чудо появилось на нашем пляже...🙈 Эта черепаха выплыла из океана, отложила на пляже 120 яиц и побрела обратно в свою стихию.. А несколько лет назад в Турции черепаха размером в два раза больше в море очень сильно укусила меня за колено... 🙉 Это была серьезная травма и два года я испытывала боль.. 😔 Это чудо вроде безобидное.. Но тоже... большое..🙊 ", - написала артистка в соцсети.

Пользователи сети не смогли пройти мимо этой впечатляющей истории. В комментариях люди сочувствовали Насте, но большинство все же - черепахе. Балерине некоторые также советовали сделать шпагат верхом на "чудище".

"Если бы я отложила 120 яиц, а меня кто то фоткал или трогал - загрызла бы насмерть 🤣. Послеродовая депрессия она такая 😉😆"

"Я её боюсь"

"Фу,какое страшное чудо"

"Ну наконец-то пост о ком-то, кроме себя любимой"

"Невероятное зрелище,вам повезло)"

"А та черепаха , которая укусила Настю , наверное отравилась и померла ... Жалко черепашку ... 😭"

"Круто сделать шпагат верхом 😉"

Ранее мы сообщали, Волочкова часто становится объектом для насмешек и "грушей" для хейтеров в сети. Едва ли не каждый пост артистки в Инстаграм вызывает бурю у ее ненавистников. Чего только стоят комментарии о шпагате Волочковой.

Артистка решила в очередной раз дать отпор и прокомментировала в соцсети выпады против нее.

"Дорогие мои, хотела вам сказать, что все, что вы обо мне думаете, говорите, слагаете, инсинуируете, выдумываете..-ко мне на самом деле не относится", - написала Настя.

Напомним, скандальная Волочкова схватилась за топор

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