Приемная дочь украинского продюсера Потапа Наталья Горовая похвасталась формами в нескромном купальнике

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram девушки.

Так, на снимках Горовая позирует на пляже вместе со своей мамой Ириной. Как можно заметить, один из снимков сделан в 2019 году, а второй – уже в этом.

На другом снимке Горовая позирует в том же облегающем купальнике, поверх которого красуется не менее откровенное джинсовое платье.

Уточним, что поклонники девушки остались безмолвны – кадры Горовая выбросила в Сторис.

Как сообщалось ранее, 21-летняя приемная дочь украинского рэпера Потапа, Наташа Горовая, показала как проводит время в Калифорнии в США.

В своем микроблоге в Инстаграм девушка выложила несколько снимков, на которых она предстала в восхитительном образе. На ней расстегнутое пальто бежевого цвета длиной до середины икры, тонкий свитер серого цвета и длинная юбка с цветочным принтом светлых тонов свободного кроя.

Наташа позирует рядом со старым телефоном, висящим на стене. Девушка делает вид, что звонит кому-то. Кому - выяснилось в подписи к кадрам.

"Хотела позвонить своему любимому, но почему-то не смогла дозвониться. А потом вспомнила что его нет 🥰", - поделилась дочь рэпера своей бедой.

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