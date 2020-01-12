Известная украинская телеведущая Елена-Кристина Лебедь, девушка экс-вице премьера Павла Розенко, рассказала подробности о своем путешествии на Кубу

Как пишет Politeka.net, телеведущая опубликовала яркие фото с отпуска со своим возлюбленным, а также написала о своих впечатлениях о Кубе.

«Ох, эта жизнерадостная цветущая Куба!! Конечно, без аренды авто мы бы не увидели и половины. Конечно, там нет сервиса и даже влажные салфетки - проблема! нет в продаже! Лучше взять 10 пачек из дома. Конечно, в магазине выбор – пустые полки, фасоль, томаты, пустые полки, сок один-апельсиновый, алкоголь- изобилие!!! Конечно, очереди везде, даже на заправке!!», – так описала свои первые впечатления о «цветущей» Кубе Лебедь.

На фото, которые она приложила к посту, Лебедь показала не только достопримечательности, но и личные фотографии. Так, на одном из снимков они с Лебедь выходят с красного арендованного автомобиля на фоне пальм и улыбаются.

На другом телеведущая запечатлена рядом со скульптурой. Также Лебедь опубликовала фото в леопардовом купальнике с широким декольте, а также в таких же солнцезащитных очках.

Елена-Кристина Лебедь рассказала и о еде в отпуске: «Конечно, еда - ВСЯ С ЧЕСНОКОМ! Даже тыквенный десерт. Куча кафешек, в которых нет даже меню)) Просто есть рыба, мясо, креветки - как это будет выглядеть – сюрприз. Зато порции - пол-ведра😂. Да, кокосы и ананасы там действительно сладющие и сочнющие)) Зато местные апельсины - кислятина».

Телеведущая поделилась впечатлениями о шоппинге и о том, что на дорогах нет пробок, потому что почти нет машин, и о том, что практически везде нет вай-фая.

«В кафе тоже нет вайфая. Там даже принято вешать таблички "у нас нет вайфая, чтобы вы ГОВОРИЛИ друг с другом")) Потому в кафешках - шум и гам, но очень приятный, атмосферный, колоритный)) Особенно круто, когда выступают живые группы - мы часто попадали)) Ух и голосищи у кубинцев - закачаешься!», – отметила она.

В завершение, Лебедь пообещала рассказать про океан и искусство, а также заключила, что «Куба - это вечнозеленый рай без вайфая».

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