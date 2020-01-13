Участница украинской группы "ВИА Гра" Эрика Герцег порадовала поклонников новой фотографией

Артистка опубликовала снимок в своем Инстаграм, передает Рoliteka.net.

На фотографии звезда предстала в легком черном халатике с кружевом. Эрика подвязала домашний наряд поясом, чем подчеркнула тонкую талию.

Девушка вытянула ножки, стоя прямо у большого окна, за которым было видно голубою воду и небоскребы.

Герцег сделала хвостик, и, возможно, на ней не было макияжа.

"Отдых🤍 #Кичи #ЭрикаГерцег #ВИАГра #2020", - написала артистка, дав понять, что находится в отпуске.

За 16 часов пост звезды собрал более 18 тысяч лайков и много комментариев.

"Какая малышка😻хорошего отдыха тебе солнце😻🙈", "Красавица ты", "❤️😍красавица", "Красотка, хорошего тебе отдыха 🤩", "Боже какая куколка в роскоши)) ❤️✨", "Какая шикарная", "Самая 😍 красивая", "Красотка😍😍😍😍😍 P.S. посмотрела "угадай мелодию" крутой выпуск😊❤️", "Красота, просто прелесть🤗🤗😘", "🙏❤️🔥 прекрасная", "идеальная Красотка ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🙈🙈🙈🙈🙈🙈", "Малышка моя!! ❤️ Соскучилась!!!! 😻", "Прелесть 🤗", "Красоточка😘😘", "Вдохновенно, чувственно, гармонично, достойна созерцания 🌺🦋🌈💫💖✨👌", "Люблю вас ❤️❤️❤️ Красота 😍😍😍😍 Хорошего Вам отдыха 👍👍👍", "Какая красивая, богиня🤤🤤🤤🤤", - написали пользователи сети.

Отметим, Эрике Герцег уже давно приписывают роман с продюсером Константином Меладзе.

Ранее мы писали, что Эрика Герцег показалась в одном белье.

Так, на новом опубликованном студийном кадре, исполнительница предстала перед публикой в сети в черном стильном белье и чулках в цвет.

Эрика смотрит в камеру, подняв руку. Волосы звездная красавица уложила назад, яркий макияж к образу - прилагается.

Напомним, участницы "ВИА Гры" Эрика Герцер, Ульяна Синецкая и Ольга Меганская поздравили подписчиков с новогодними праздниками.

На кадрах трое красоток предстали в роскошных образах - на них были надеты короткие облегающие топы и мини-юбки. Наряды подчеркивали все достоинства красоток - пышные груди и тонкие талии. От их красоты нельзя устоять.

В конце девушки послали воздушные поцелуи.

Напомним, жгучая экс-ВИА Гра изогнулась в прозрачном белье и засветила свое «добро»: «крышу сносит»

А еще Politeka писала, молодая красотка из ВИА Гры сверкнула «орешком» в черном белье: «Клеопатра-искусительница»

Также Politeka сообщала, что раздетые красавицы из "ВИА Гры" устроили горячую фотосессию прямо на полу: "Нереальные!"