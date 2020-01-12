Известная украинская певица Наталья Могилевская показала свою удивительную фигуру

Точнее, продемонстрировала потрясающую физическую форму. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram артистки.

Могилевская в этот раз явилась публике в черном мини-платье. Артистка появилась перед камерами не одна, а в окружении танцоров. Более десяти человек окружили Наталью - мужчины, котрые стояли ближе всего к ней, держать украинскую знаменитость за руки:

«В окружении замечательных танцоров, а как проходят ваши выходные?», - подписала исполнительница фото. Стоит отметить также, что снимок получился очень ярким, дамы были в бирюзовых платьицах, мужчины в костюмах и все это на фоне декорированной блестками стены. Большинство из тех, кто позировал - улыбались, что придало снимку еще большей привлекательности.

Ранее, известная украинская исполнительница Наталья Могилевская заинтриговала сеть резкими изменениями во внешности

Обратим внимание, что на опубликованном видео Могилевская позирует в шапке с ушками, которые красиво двигаются. Однако поклонники девушки обратили внимание на ее внешний вид.

«Я не узнала Могилевскую», «Бабулечка», «У цыган в пробке купила ? Одеть так себе идея», «как бабка старая», «ООО, не узнал», «Боже мой! Кто это?», «Ну некрасиво же. Как бабушка в платочке», «Да, Натуля совсем старушка уже...года ни денешь никуда...», - пишут они.

Сообщалось, что Каменских и Могилевская похвастались роскошными телами на публике.

Каменских в этот раз выбрала черное прозрачное платье. Могилевская в свою очередь была в красном, а руки оказались очень пышными в данной одежде.

"Мероприятия - отличный повод встретиться с коллегам", - написала Могилевская.

Напомним, Могилевская без комплексов потрясла аппетитными формами прямо на сцене

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