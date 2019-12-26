Известная певица Наталия Могилевская опубликовала свежее видео, где она поет о любви

Певица одетая в смелое платье с глубоким декольте спела свою песню "Покохала" во время программы  "Вечер премьер с Катериной Осадчей", об этом сообщает Politeka.net.

Видео певица опубликовала на своей Instagram странице.

Основной визуальной доминантой выступления был красный цвет - красное платье, красные декорации, красная подсветка. Позже певицу дополнили танцоры в черных классических костюмах, но в красных перчатках.

Поклонники начали выражать свои эмоции от увиденного: " Очень красивая песня ♥️♥️♥️", " Императрица, честное слово👏👏👏😘😘😘😘😍 Красавица Вы наша))))", " Шикарная😘😘😘😘😘", " Голос звучит невероятно. Одно удовольствие👍👍👍😘😘😘 Вы, Наташ просто красотка🌹🌹", "Прекрасная Наталья💥💃🏼❤".

могилевская

Ранее мы сообщали, что Могилевская напугала украинцев резкими изменениями во внешности.

Известная украинская исполнительница Наталья Могилевская заинтриговала сеть резкими изменениями во внешности

Обратим внимание, что на опубликованном видео Могилевская позирует в шапке с ушками, которые красиво двигаются. Однако поклонники девушки обратили внимание на ее внешний вид.

«Я не узнала Могилевскую», «Бабулечка», «У цыган в пробке купила ? Одеть так себе идея», «как бабка старая», «ООО, не узнал», «Боже мой! Кто это?», «Ну некрасиво же. Как бабушка в платочке», «Да, Натуля совсем старушка уже...года ни денешь никуда...», - пишут они.

Сообщалось, что Каменских и Могилевская похвастались роскошными телами на публике.

Каменских в этот раз выбрала черное прозрачное платье. Могилевская в свою очередь была в красном, а руки оказались очень пышными в данной одежде.

Напомним, Могилевская нагнулась в прозрачной юбке и показала своего идеального мужчину

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