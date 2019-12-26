Известная певица Наталия Могилевская опубликовала свежее видео, где она поет о любви

Певица одетая в смелое платье с глубоким декольте спела свою песню "Покохала" во время программы "Вечер премьер с Катериной Осадчей", об этом сообщает Politeka.net.

Видео певица опубликовала на своей Instagram странице.

Основной визуальной доминантой выступления был красный цвет - красное платье, красные декорации, красная подсветка. Позже певицу дополнили танцоры в черных классических костюмах, но в красных перчатках.

Поклонники начали выражать свои эмоции от увиденного: " Очень красивая песня ♥️♥️♥️", " Императрица, честное слово👏👏👏😘😘😘😘😍 Красавица Вы наша))))", " Шикарная😘😘😘😘😘", " Голос звучит невероятно. Одно удовольствие👍👍👍😘😘😘 Вы, Наташ просто красотка🌹🌹", "Прекрасная Наталья💥💃🏼❤".

Ранее мы сообщали, что Могилевская напугала украинцев резкими изменениями во внешности.

Известная украинская исполнительница Наталья Могилевская заинтриговала сеть резкими изменениями во внешности

Обратим внимание, что на опубликованном видео Могилевская позирует в шапке с ушками, которые красиво двигаются. Однако поклонники девушки обратили внимание на ее внешний вид.

«Я не узнала Могилевскую», «Бабулечка», «У цыган в пробке купила ? Одеть так себе идея», «как бабка старая», «ООО, не узнал», «Боже мой! Кто это?», «Ну некрасиво же. Как бабушка в платочке», «Да, Натуля совсем старушка уже...года ни денешь никуда...», - пишут они.

Сообщалось, что Каменских и Могилевская похвастались роскошными телами на публике.

Каменских в этот раз выбрала черное прозрачное платье. Могилевская в свою очередь была в красном, а руки оказались очень пышными в данной одежде.

Напомним, Могилевская нагнулась в прозрачной юбке и показала своего идеального мужчину

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