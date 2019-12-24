Известная украинская певица Наталья Могилевская поделилась фото с выступления
Наталья в этот раз выступила на сцене в красном шикарном платье с небольшим декольте. Могилевская села на пол в позе лотоса. На первом фото она смотрит в сторону камеры, а на втором повернулась на кого-то за кадром. Об этом пишет Politeka.
"Как думаете, что в этот момент происходило на сцене?", - написала Могилевская.
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Фанаты успели оставить несколько комментариев под фото:
"Демонстрация поз из йоги", "Поза йоги", "Разговаривали со зрителями)", "Лекция".
Ранее мы сообщали, что Могилевская еле удержала свою гордость в глубоком декольте.
Могилевская в этот раз явилась публике в красном шикарном платье. Артистка ходит по сцене и поет песню "Я покохала". Декольте у певицы очень внушительное, как и разрез на ноге.
Фанаты успели оставить несколько комментариев под видео:
"Наташенька. Умничка восхищаюсь Вами. Так держать.", "Как всегда новая песня - Хит!!!!!", "Умница и 'пахарь'. Спасибо за творчество!!!".
Сообщалось, что Могилевская нагнулась в прозрачной юбке и показала своего идеального мужчину.
Известная украинская певица Наталья Могилевская показала себя в черном жакете и полностью прозрачной юбке.
На фото Могилевская позирует в черном жакете-платье с поясом и прозрачной юбке. Наталья уверенно смотрит в сторону камеры, прищурив глаза. На ее шее заметны массивные украшения в виде нескольких рядов бус, а на пальце правой руки сияет огромный перстень.
«Девочки, если в отношениях с мужчиной у вас все прекрасно, скорее всего, это манекен 😂», – прокомментировала она свое необычное фото рядом с манекеном в мужском костюме.
В комментариях поклонники певицы отметили ее образ и начали делиться своей мудростью о мужском поле.
Напомним, Могилевская напугала украинцев резкими изменениями во внешности
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