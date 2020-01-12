Верка Сердючка показала новую песню, с которой может выступить на Евровидении-2020

Украинский исполнитель Андрей Данилко (Верка Сердючка) вернулся на сцену, представив публике новый трек

Известный миру как Верка Сердючка с песней «Dancing Lasha Tumbai» на Евровидении в 2007 году, украинский артист Андрей Данилко отметил, что снова может поехать на европейский вокальный конкурс. Об этом сообщает Главком (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Информацию о том, что такие мысли у него есть, сам Андрей озвучил во время своего выступления на «Вечере премьер» телеведущей Екатерины Осадчей.

Серючка со своем мамой и танцевальным коллективом исполнили новый будущий хит «Make It Rain Champagne» (прим. ред. Дождь из шаманского), который очень понравился аудитории. Исполнитель смог настолько зарядить аудиторию, что практически все в зале танцевали. Больше всех заряжала зрителей мама Сердючки, которая просто трусилась в агонии под ритмическую музыку нового трека.

«Мы живем в стране мечты, в стране в смартфоне, где могут быть всякие сюрпризы! Может, Верка Сердючка и хочет поехать, а вот Андрей Данилко - против!», – ответил на вопрос, который всех интересует, Андрей Данилко.

Интересно, ранее Верка Сердючка уже представляла Украину на «Евровидении». Тогда она принесла Украине второе место, уступив победу певице из Сербии Марии Шерифович.

Напомним, что известный украинский певец Андрей Данилко, более известный под псевдонимом Верка Сердючка, поделился совместным фото с Аланом Бадоевым. На снимке Андрей, Алан и еще один молодой человек сидят на кровати в джинсах. Сразу можно заметить, что фото довольно старое, ведь Бадоев и Данилко сейчас выглядят намного старше.

Фанаты начали активно комментировать фото:

"Андрюша, Ты наше всё, приезжай в Израиль, я тобой горжусь!", "Класс! Помню клип на эту музыку красивейшую", "Обожаю всех!!! Горжусь ,что А.Данилко -наш гражданин и наш Великий Артист! А Алан Бадоев - супер клипмейкер-режиссер и о,да,Наш гражданин ))))".

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