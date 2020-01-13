Жена внука российской примадонны Аллы Пугачевой, Алена Краснова, опубликовала довольно откровенное фото

Известно, что жена Никиты Преснякова вляется моделью, пишет Рoliteka.net. Девушка опубликовала в Инстаграм снимок, на котором предстала в одном купальнике.

Красотка позировала, видимо, недавно искупавшись - ее волосы, тело и сам купальник были мокрыми. Алена улыбнулась, подняв к небу голову. Модель прикрыла глаза, будто от удовольствия.

На фото заметны красивые изгибы модели, упругий пресс и молочные железы. Выглядит невестка Пугачевой шикарно.

В посте звезда указала геолокацию, тем самым рассказав, что находится на Бали.

"Любимейшее место на земле 🦎🌴 В этот раз решили немного разнообразить отдых и посетить два отеля. Сначала остановились в Убуде, природа здесь завораживает! Отель находится в сердце джунглей🎋

Ну а следущая остановка по традиции Нуса Дуа💚 Там уже будем плавать в океане и мноооого сёрфить 🏄🏼‍♀️🤪", - написала красавица.

За 40 минут пост Алены собрал более 1500 лайков и много комментариев.

"Уау вот ето да , шо за амазонка", "Красотка❤️", "Божечки 🔥", "Самая самая 🔝", "Красотка!", "Молодцы, у родителей не просят - сами на отдых заробатывают", - написали пользователи сети.

Напомним, на недавних личных фото - муж и жена Пресняковы предстали в зимних "нарядах". Но Алена под весьма, визуально кажущийся плотным свитер, забыла надеть бра.

Одежда так эффектно подчеркнула анатомические особенности груди девушки, что поклонники тут же "запели" о привлекательности звезды сети в девичестве Красновой, в адрес же пары - в комментариях было всего несколько типичных пожеланий "всего наилучшего семье в новом году".

Ранее мы писали, что супруга внука Аллы Пугачевой опубликовала новое фото с мужем.

На снимке молодая красивая пара предстала в праздничных образах.

Так, Алена надела красное платье с глубоким декольте. Ее образ дополнили красивые и необычные сережки, атакже лекгкий макияж со стрелками на глазах. Девушка позировала ярко улыбаясь. При этом супруг Алены, Никита, находился позади нее и обнимал любимую за талию.

Напомним, что Галкин без стыда показал, как развлекается с Пугачевой по ночам: "прямо в машине...", пикантные кадры.

Как сообщала Politeka, мышцы не работают: внука Пугачевой спасают врачи, фото из больницы.

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