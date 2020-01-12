Украинский артист Андрей Данилко, более известный под псевдонимом Верка Сердючка, удивил видом в обыкновенной жизни

Исполнитель согласился сфотографироваться "без подготовки" с обычным парнем, вероятно, студентом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram mirosh davidovich.

Так на новых опубликованных кадрах мужчины позируют в обнимку, Андрей Данилко весь в черном - пальто, брюки, кепка. Возле него парень в куртке. Артист еле улыбается, а вот автор фото - практически во все "32":

«Андрей Михайлович, спасибо за детство🤩! ЛУЧШИЙ👏⭐👏», - подписал автор свой снимок.

Стоит отметить, что Данилко на снимке покзался несколько бледным - его вид нельзя назвать болезненным, но все же.

Напомним также, Андрей Данилко впервые за продолжительное время записал новую песню.

На Youtube появилась запись новой композиции артиста под названием «Make It Rain Champagne».

После длительного творческого и авторского перерыва – практически 6 лет – танцевальный трек был явлен публике. Публика оказалась благодарной, и уже спустя сутки после публикации, поклонники буквально осыпали исполнителя комплиментами:

«Шикарный хит, сразу тянет подпеть да покружить! Надеюсь узреть богатый клип с голыми самцами под брызгами шампани!!!!! Люблю-обнимаю, спасибо за настроение))))»

«абсолютно новый уровень, браво!!»

«Четкая песня)»

«Легенда вернулась!»

«Господи, как я этого ждала😍😍😍»

Как известно, премьера вне сети состоялась ранее - Верка Сердючка представила песню во время «Вечера премьер с Екатериной Осадчей». Уже тогда публика взорвалась в восторге и дважды во время концерта звала Данилко и его команду с выходом на бис.

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