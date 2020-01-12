Украинский артист Андрей Данилко, более известный под псевдонимом Верка Сердючка, удивил видом в обыкновенной жизни

Исполнитель согласился сфотографироваться "без подготовки" с обычным парнем, вероятно, студентом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram mirosh davidovich.

Так на новых опубликованных кадрах мужчины позируют в обнимку, Андрей Данилко весь в черном - пальто, брюки, кепка. Возле него парень в куртке. Артист еле улыбается, а вот автор фото - практически во все "32":

«Андрей Михайлович, спасибо за детство🤩! ЛУЧШИЙ👏⭐👏», - подписал автор свой снимок.

Стоит отметить, что Данилко на снимке покзался несколько бледным - его вид нельзя назвать болезненным, но все же.

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Напомним также, Андрей Данилко впервые за продолжительное время записал новую песню.

На Youtube появилась запись новой композиции артиста под названием «Make It Rain Champagne».

После длительного творческого и авторского перерыва – практически 6 лет – танцевальный трек был явлен публике. Публика оказалась благодарной, и уже спустя сутки после публикации, поклонники буквально осыпали исполнителя комплиментами:

«Шикарный хит, сразу тянет подпеть да покружить! Надеюсь узреть богатый клип с голыми самцами под брызгами шампани!!!!! Люблю-обнимаю, спасибо за настроение))))»

«абсолютно новый уровень, браво!!»

«Четкая песня)»

«Легенда вернулась!»

«Господи, как я этого ждала😍😍😍»

Как известно, премьера вне сети состоялась ранее - Верка Сердючка представила песню во время «Вечера премьер с Екатериной Осадчей». Уже тогда публика взорвалась в восторге и дважды во время концерта звала Данилко и его команду с выходом на бис.

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