Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова показала синие ноги на отдыхе

Новым кадром на фоне пальм балерина порадовала поклонников в воскресенье, 12 января. Об этом пишет Рoliteka.net.

«Прекрасный день я провела в Dream Beach Club😊», – объяснила под фото Волочкова.

Так, на новом снимке Анастасия Волочкова позирует в платье-тельняшке, из-под которого выглядывают бретели купальника, необычных шлепанцах с искусственными цветами и сумкой на плече в футуристическом стиле. В этом всем она сфотографировалась на мостике через бассейн с синей подсветкой, которая сделала загорелое тело селебрити бледного синего оттенка.

В комментариях к фото недоброжелатели Волочковой начали активно обсуждать ее внешний вид и странный наряд.

«Ага, красотуля, только с этими тапками и этой одеждой колечко лучше не надевать, или это всё лучшее сразу», «Господи, что за тапки с базара? Это же убожество безвкусное. Почему эти костлявые палки (типо ноги) обязательно должны заканчиваться какими-то копытами? Настя, от твоей обуви рыгать охота, честное слово», «А у тебя есть платья?», «Уважаемый любимый Анастасии , если вы читаете эти строки, купите своей возлюбленной третью пару обуви... Ну невозможно же в двух парах обуви прожить жизнь», «Уважаю Настю за упертость , народ негодует , а Настя снова в тапочках с розочками !», «Тапок с цветком есть, ноги нет! Чудеса», «Все бы ни чего, но поза на фото - за гранью разума...», «Как деревенщина ну честное слово... шлепки на помойку давно пора выбросить! ! ну позорище, а не женщина....», – пишут в сети.

Напомним, что ранее Анастасия Волочкова нарвалась на критику из-за нового неудачного шпагата. Пользователи сети не сдерживали эмоций в комментариях.

Напомним, скандальная Волочкова схватилась за топор

А еще Politeka писала, что развратная Волочкова в откровенном платье превзошла саму себя

Также Politeka сообщала, что скандальная Волочкова ошарашила внешностью в ванной