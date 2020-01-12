Регина Тодоренко продемонстрировала свою новую стрижку и цвет волос

Популярная украинская ведущая, которая после свадьбы с певцом Владом Топаловым перебралась жить в Россию, на днях приехала в родную Одессу. Судя по всему, в Украине Регина решила не терять времени даром и заняться своим стилем. Так, ведущая продемонстрировала поклонникам свою новую прическу и цвет волос.

Как сообщает Politeka, фотографиями преображения Тодоренко поделилась в своем Инстаграм. Судя по фото, Регина решила слегка осветлить волосы, при этом сохранив их натуральный русый оттенок.

Ее образ дополнила роскошная укладка, достойная настоящей голливудской дивы.

Тодоренко также посвятила целый пост своим экспериментам с волосами.

«Все наши внешние перемены связаны с внутренними переживаниями. Раньше я была блондинкой с окрасом еркширского терьера, потом месяц была рыжей и снова в своём цвете русой богини. Порой мне даже хочется побриться налысо. Интересно, с чем связана такая любовь к переменам... И скажите, какие самые сумасшедшие эксперименты с волосами были у вас ? Я вот, например, в 14 лет была настолько дерзкой, что ходила с синими волосами», - написала знаменитость.

Поклонники тут же принялись обсуждать ее новый пост.

«Сама на себя не похожа», «Кукла», «И много-много фотошопа на первом фото, что даже на себя не похожа», «Все-таки какая Вы лапочка!», «Чет похудела Региночка», «Регина, вы кардинально изменились! Не сразу узнала вас!», «Вау какая обворожительная богиня, красота неописуемая», - пишут люди в комментариях.

Ранее мы писали о том, что Тодоренко вернулась домой в Одессу, причем без супруга Влада Топалова. Девушка отметила, что ветренная погода в ее родном городе уже успела стать ее личным парикмахером.

Поскольку кадры Регина представила в разделе Стори, поклонники не смогли их прокомментировать.

Также звезда рассказала, что помогает ей всегда и везде успевать в работе:

«Откуда берётся эта сумасшедшая любовь? Со мной и @vladtopalovofficial в миг что-то произошло, что-то переключилось внезапно. Как будто появился новый смысл жизни. Я рассекретила этот код Да Винчи и поняла , что с детьми женщина успевает гораздо больше, чем без них!», – ранее рассказала Регина.

Напомним, муж Тодоренко внезапно накинулся на россиян: "Не смейте оскорблять меня и Регину".

Как сообщала Politeka, Тодоренко похвасталась семейным кадром с сыном.

Также Politeka писала, что Тодоренко неожиданно вернулась в Одессу без Топалова.