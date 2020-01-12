Регина Тодоренко продемонстрировала свою новую стрижку и цвет волос
Популярная украинская ведущая, которая после свадьбы с певцом Владом Топаловым перебралась жить в Россию, на днях приехала в родную Одессу. Судя по всему, в Украине Регина решила не терять времени даром и заняться своим стилем. Так, ведущая продемонстрировала поклонникам свою новую прическу и цвет волос.
Как сообщает Politeka, фотографиями преображения Тодоренко поделилась в своем Инстаграм. Судя по фото, Регина решила слегка осветлить волосы, при этом сохранив их натуральный русый оттенок.
Ее образ дополнила роскошная укладка, достойная настоящей голливудской дивы.
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Тодоренко также посвятила целый пост своим экспериментам с волосами.
«Все наши внешние перемены связаны с внутренними переживаниями. Раньше я была блондинкой с окрасом еркширского терьера, потом месяц была рыжей и снова в своём цвете русой богини. Порой мне даже хочется побриться налысо. Интересно, с чем связана такая любовь к переменам... И скажите, какие самые сумасшедшие эксперименты с волосами были у вас ? Я вот, например, в 14 лет была настолько дерзкой, что ходила с синими волосами», - написала знаменитость.
Поклонники тут же принялись обсуждать ее новый пост.
«Сама на себя не похожа», «Кукла», «И много-много фотошопа на первом фото, что даже на себя не похожа», «Все-таки какая Вы лапочка!», «Чет похудела Региночка», «Регина, вы кардинально изменились! Не сразу узнала вас!», «Вау какая обворожительная богиня, красота неописуемая», - пишут люди в комментариях.
Ранее мы писали о том, что Тодоренко вернулась домой в Одессу, причем без супруга Влада Топалова. Девушка отметила, что ветренная погода в ее родном городе уже успела стать ее личным парикмахером.
Поскольку кадры Регина представила в разделе Стори, поклонники не смогли их прокомментировать.
Также звезда рассказала, что помогает ей всегда и везде успевать в работе:
«Откуда берётся эта сумасшедшая любовь? Со мной и @vladtopalovofficial в миг что-то произошло, что-то переключилось внезапно. Как будто появился новый смысл жизни. Я рассекретила этот код Да Винчи и поняла , что с детьми женщина успевает гораздо больше, чем без них!», – ранее рассказала Регина.
Напомним, муж Тодоренко внезапно накинулся на россиян: "Не смейте оскорблять меня и Регину".
Как сообщала Politeka, Тодоренко похвасталась семейным кадром с сыном.
Также Politeka писала, что Тодоренко неожиданно вернулась в Одессу без Топалова.