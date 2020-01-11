Российский певец Влад Топалов обрушился с резкими словами на фолловеров в Инстаграм

Как передает Politeka.net, артист выложил видеообращение в своем микроблоге (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца). Речь о новогоднем конкурсе, который они с супругой, украинской телеведущей Региной Тодоренко, организовали в преддверии 2020-года (см. скрин ниже).

Дело в том, что конкурс уже закончился, но в сети до сих пор гуляет информация о нем - с легкой подачи мошенников. Недоразумения в итоге выливаются в настоящие скандалы, ведь мошенники под видом Топалова и Тодоренко требуют от участников конкурса деньги - а потом уже, мол, "вышлем приз".

"Дорогие друзья, вынужден записать это видео..., - говорит в кадре Топалов. - В интернете в Инстаграме сейчас проходит как бы конкурс, в котором мы с Региной Дед Мороз и Снегурочка... Значит, это НЕ наш конкурс. Наш конкурс закончился в прошлом году. Пожалуйста, если вы ведетесь на этот лохотрон, не смейте обвинять и оскроблять меня, Регину и наших коллег. Мы миллион раз вам сказали: ни на что не ведитесь, никуда не платите..."

Пост активно комментируют. Пользователи сети в большинстве своем на стороне звезд и отмечают, что люди должны тщательнее проверять, кому и зачем отсылают деньги.

"Это личное дело каждого участвовать в конкурсе или нет Я просто в шоке от людей которые платят деньги за участие а потом обвиняют известных людей в их нечестности ☺️Мой им совет попейте святой водички Сходите в церковь🙏нет сил уже читать весь бред который пишут в коментах"

"Галкин тоже самое записал, какое-то постновогоднее обострение у мошенников."

"Чуть не повелся 😖"

"Не делайте эти конкурсы и меньше проблем. Прекрасно знаете, что так будет. Ни к чему подобные видео снимать... Знаете на что идёте."

Ранее мы сообщали, Регина поделилась в сети милым снимком со своим маленьким сыночком. В кадре малыш стоит на четвереньках на диване, а мама сидит рядом на полу и нежно его придерживает. Семейную идиллию дополнила новогодняя елка и упакованные подарки.

Напомним, Тодоренко жестко опозорилась из-за неудачной рекламы.

А еще Politeka писала, что Тодоренко показала, как развлекается со своими сладостями на отдыхе.

Также Politeka сообщала, что Тодоренко расплакалась после вопросов Ксении Собчак.