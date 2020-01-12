Известная украинская певица Настя Каменских, выступающая также под псевдонимом NK, показала новый образ в топе и с дредами

На снимке Настя позирует в юбке и черном топе, который частично имеет сеточку. Также Каменских дополнила образ чокером. На руке можно заметить стильные часы певицы. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли оставить комментарии или поставить лайки. Настя опубликовала кадры в сторсис, где такая функция отключена.

Ранее мы сообщали, что популярная украинская певица наслаждается пляжным отдыхом в Мексике со своим мужем Алексеем Потапенко. К радости поклонников, Настя не забывает делиться новыми кадрами в купальнике с романтического отпуска с рэпером

На фото Каменских продемонстрировала загорелое тело, повернувшись к объективу боком. Так, она не только похвасталась плоским животом, но и спортивной попой. Более того, лицо украинской селебрити полностью без макияжа, но она все равно остается чарующе-соблазнительной и в своем горячем репертуаре.

На руке певицы можно рассмотреть переводное тату в виде золотого узора.

Потап не сдержался и также прокомментировал фото смайликов в виде огонька.

Многие поклонники в комментариях не забыли написать комплименты по поводу внешности любимой артистки, но также нашлись и недоброжелатели, которые отметили, что прелести Каменских «поздувались».

Сообщалось, что Каменских показала, чем занимается с Потапом в одном белье.

Так, на опубликованном снимке Каменских позирует в одном топе вместе со своим супругом Потапом. Мужчина выставил напоказ подкачанный бицепс.

Уточним, что поклонников пары лишили возможности высказаться о происходящем – фотографию Каменских выбросила в Сторис.

Напомним, Каменских без одежды показала себя всю и нарвалась на критику

А еще Politeka писала, что Каменских засветила похудевшую фигуру на отдыхе в Мексике

Также Politeka сообщала, что Каменских напугала видом во время отдыха



