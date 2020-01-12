Известная украинская модель Леонила Гузь, Мисс Украина 2018, показала снимок, где она позирует на фоне живого тоннеля

На снимке Леонила позирует в белом платье. Оно довольно прозрачное, ведь нижнее белье можно легко рассмотреть через него. Гузь стоит на выходе из живого тоннеля, который придает зеленых тонов кадру. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели поставить более тысячи лайков и несколько комментариев. Пользователи оставляли смайлики и хвалили красоту модели.

Ранее мы сообщали, что Мисс Украина 2018 показала откровенные кадры с отдыха. На отменной фигуре модели-красавицы "растрепанное" платье смотрелось превосходно.

Так на новых опубликованных известной украинкой кадрах, она красуется в ночном клубе и, похоже, неплохо провела время. Артистка расслаблена, немного потанцевала на камеру, примечательно, что ее специфическое, но очень эффектное платье не предусматривает, видимо, наличие белья под ним.

Танцуя, звезда сети сверкнула грудью, кто-то в комментариях даже пошутил на этот счет:

"Нет бра - нет броблем"

На другом своем снимке - также с отдыха, Леонила показалась уже на пляже в соответствующем наряде. На этом снимке, в отличии от предыдущего ее опубликованного кадра, видно лицо молодой красавицы.

Сообщалось, что известная модель Леонила Гузь, которая стала Мисс Украиной в прошлом году, показала фото без одежды.

На снимке Леонила запечатлена по грудь. Она прикрылась только ее, возможно, полотенцем. Фотография вся в синих тонах.

"Главный цвет 2020 года! Нравится вам синий? У кого любимый он?", - написала под снимком Леонила.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под фото. Они хвалили красоту девушки и ставили смайлики в виде сердечек, а также огня.

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