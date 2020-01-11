Мисс Украина 2018 Леонила Гузь, похвасталась идеальной фигурой в купальнике

Украинская знаменитость опубликовала в своем Инстаграм несколько откровенных фотографий с отпуска, Рoliteka.net.

Так, звезда позировала в черном купальнике с большими вырезами по бокам, из которых едва не вываливалась грудь.

Леонила находилась на ступенках, демонстрируя стройное тело, в частности ножки. Знаменитость изящно изогнулась и расставила ноги в босоножках с тоненьким переплетом.

Свои пышные длинные волосы Гузь, то закидывала назад, то набок. Завершали образ мисс Украины модные очки в стиле аля 1990-е.

"Я девушка Барби", - подписала фото звезда.

"Кто тебе такую глупость сказал?", "Шикарная 🔝", "Боже какая красивая 🤩", "Идеальная 😍", "Красивый загар 👧🏿🌞🌴", - написали пользователи сети.

Стоит отметить, что судя по геолокации, Леонила находится в Мексике.

Напомним, Леонила Гузь позировала в крохотном купальнике, расставив при этом ноги. Само белье эффективно подчеркивало ее формы.

Поклонники модели устроили настоящий «бум» в комментариях под снимком.

«Какая волшебная внешность. Можно смотреть вечно», «Я мог бы проползти под твоими ногами», «Красотка», «шик», «как сочно», - написали они.

Ранее мы писали, что Леонила Гузь предстала практически в светлом боди или купальнике, чем "взбудоражила" многих свох поклонников.

Новый снимок у зеркала порадовал многих фанов звезды и "ценителей" женской красоты вообще – на фото девушка позирует, расставив ноги. Кроме купальника или боди, на ней модные кросовки. Манекенщица также распустила свои роскошные длинные волосы. "События" разворачивались у подножья кровати, что придало кадру еще большей пикантности.

Напомним также, что Леонила Гузь поделилась жарким видео, где она без одежды.

Знаменитость на видео облокотилась пятой точкой об тумбу и начала позировать в одном нижнем белье, а также кроссовках с носками.

"Пока летела, 12 часов в самолете ,первые 6 часов я спала", - написала мисс Украины.

А позже звезда проснулась и написала цели на февраль-март.

Напомним, мисс Украина избавилась от одежды и показала настоящую красоту

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