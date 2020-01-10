Известная украинская модель Леонила Гузь, Мисс Украина 2018, показала, как она готовилась к фотосессии

На кадрах Леонила снимает юбку, довольно неумело, а после этого идет в черном боди на ступеньки, где ее уже фотографируют. Образ модель дополнила черными очками. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фотографию, которая получилась в итоге, Леонила опубликовала днем ранее. А в Сторис разместила то, как готовилась к фотосессии.

Из-за того, что кадры разместила Гузь в Сторис, фанаты не смогли написать комментарии или поставить лайки. Но сама фотосессия набрала почти 7 тысяч позитивных отметок.

Ранее мы сообщали, что модель Леонила Гузь, которая является обладательницей титула «Мисс Украина 2018», поразила новыми откровенными снимками.

Так, модель позирует в крохотном купальнике, расставив при этом ноги. Само белье эффективно подчеркивает формы Гузь.

Уточним, что несмотря на отсутствие подписи к снимку, поклонники модели устроили настоящий «бум» в комментарии под снимком.

«Какая волшебная внешность. Можно смотреть вечно», «Я мог бы проползти под твоими ногами», «Красотка», «шик», «как сочно», - пишут они.

Сообщалось, что бесстыжая Мисс Украина полностью разделась на камеру, горячие кадры.

Новый студийный и, соответственно, профессиональный кадр поразил поклонников модели – на фото она пронзительно смотрит прямо в объектив камеры, вероятно, девушка полностью раздета и свою обнаженную грудь она прикрыла волосами, которые ниспадают с плеч.

Также в кадре виднеется коленка манекенщицы, видно, что она в черных колготах или чулках. Образ дополнил «умеренный» макияж:

«Доброй ночи)», - подписала Леонила Гузь фото. Фанаты активно отвечали знаменитости.

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