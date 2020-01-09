Модель Леонила Гузь, которая является обладательницей титула «Мисс Украина 2018», поразила новыми откровенными снимками

Об этом сообщает Politeka со ссылкой наInstagram певицы.

Так, модель позирует в крохотном купальнике, расставив при этом ноги. Само белье эффективно подчеркивает формы Гузь.

Уточним, что несмотря на отсутствие подписи к снимку, поклонники модели устроили настоящий «бум» в комментарии под снимком.

«Какая волшебная внешность. Можно смотреть вечно», «Я мог бы проползти под твоими ногами», «Красотка», «шик», «как сочно», - пишут они.

Как сообщалось ранее, украинская модель Леонила Гузь предстала практически в светлом боди или купальнике, чем "взбудоражила" многих свох поклонников.

Новый снимок у зеркала порадовал многих фанов звезды и "ценителей" женской красоты вообще – на фото девушка позирует, расставив ноги. Кроме купальника или боди, на ней модные кросовки. Манекенщица также распустила свои роскошные длинные волосы. "События" разворачивались у подножья кровати, что придало кадру еще большей пикантности.

На другом своем снимке - также с отдыха, Леонила показалась уже на пляже в соответсвующем наряде. На этом снимке, в отличии от предыдущего ее опубликованного кадра, видно лицо молодой красавицы.

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