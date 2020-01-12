Внучка легендарного актера Михаила Боярского Екатерина покрасовалась на фоне волн в черном купальнике

Екатерина в этот раз позировала в черном купальнике, который подчеркнул пышные формы внучки Боярского, ведь у нее они шестого размера. На фото девушки видны морские волны. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Образ Катя дополнила круглыми очками и большими серьгами. Фото было сделано почти в профиль.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под снимком:

"Красотка", "От тебя веет светом и позитивом", "Красавица - Катерина Боярская !!! Девушка из знатного рода !!!!!!!!!", "Катюш, красавица. Бесподобна!", "Очаровательная девушка!", "Как всегда восхитительна!!!", "Очень крутое фото, все четыре стихии :земля, вода, воздух и Катюша Солнышко, потому что стрельцы они огненной стихии, то есть стихии Солнца! Желаю чаще такой лучезарной улыбкой сиять и нас своим позитивом хоть чуть-чуть согревать".

Ранее мы сообщали, что пышногрудая внучка Боярского засветила внушительные формы.

Так, девушка позирует в облегающем мятном топе, в который втиснула шестой размер. При этом Екатерина ехидно улыбается на камеру. Сам снимок стал причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Глаз не оторвать», «Катя, я в тебя влюбился», «Ну прям, четкая», «Ваши глаза сводят меня с ума», «Я сейчас закричу», «Шикарная», «Неотразимая и очаровательная», «Сногсшибательная красотка», - пишут они.

Сообщалось, что влажная внучка Боярского показала жаркие формы без одежды.

На фото Боярская в одном черном купальнике. На снимке Екатерина стоит спиной к объективу и можно оценить формы девушки сзади. Вокруг мокрый песок и вода.

Катерина подписала фото смайликами бабочек.

Напомним, внучка Боярского сверкнула пышными достоинствами в тонком платье

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