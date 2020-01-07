Внучка легендарного актера Михаила Боярского Екатерина показала отрезок видео, где она с отцом и дедушкой общается с российским телеведущим Максимом Галкиным

На видео Екатерина, скорее всего, в черном боди. Также можно заметить самого Михаила Боярского, а также отца девушки - Сергея. Дедушка пришел в любимой шляпе, а отец в костюме. Внучка рассказала, что ее дразнили в школе "Тысяча чертей" и спрашивали "Почему не в шляпе?" из-за дедушки. Об этом пишет Politeka со ссылкой на пост знаменитости.

"А как вы считаете, на кого я похожа больше? На тётю, бабушку или дедушку?)", - написала под видео Катерина.

Фанаты начали активно обсуждать тему:

"На папу похожи Вы, Катерина !!! Прекрасная Катерина !!!!!!", "Екатерина вы чудо я с ума от вас схожу", "Замечательная передача! Смотрела с большим интересом !! А похожи Вы, Катенька, на маму.", "Богиня", "На отца похожа, на остальных нет".

Ранее мы сообщали, что внучка российского актера Михаила Боярского, Екатерина, сейчас находится в теплых краях.

Так, некоторое время назад Екатерина опубликовала фото, на котором она позирует в легком мини-платье с крупными звездами.

Образ красотки завершил яркий маникюр и аксессуары.

Екатерина распустила волосы и, будто попыталась закинуть их за ухо. Девушка улыбалась, смотря в сторону. По всей видимости, внучка Боярского позировала на мосту.

Стоит отметить, что наряд выгодно подчеркнул пышный бюст девушки и тонкую талию.

Почти за 20 минут пост девушки собрал более 100 лайков и немного комментариев.

"Какая клевая", "Это где вы гуляете?", "Будь моей женой", "Это фотка, сводит сума, как можно быть такой красивой???", - написали пользователи сети.

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