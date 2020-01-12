Известная украинская модель Алла Костромичева показала свою подтянутую фигуру на отдыхе

Ведущая проекта «Топ-модель по-украински» в эти промозглые зимние дни наслаждается солнцем и морским бризом на экзотическом острове в Карибском море. При этом Костромичева не забывает о своих поклонниках и делится с ними кадрами своего отдыха.

Как сообщает Politeka, модель опубликовала на своей странице в Инстаграм новое яркое фото. На нем она позирует в простом черном купальнике, сидя на краешке бассейна и подняв голову к небу. На заднем фоне раскрывается живописный вид на прибрежный курортный городок.

«Ставьте ☀️ 🌞 согреем друг друга!», - подписала снимок Костромичева.

Поклонники забросали модель восторженными комментариями.

«Лучшая, самая роскошная», «Я одна подумала о том, что там высоко? И что Алла может упасть и сделать себе бо бо», «Красотка», «Огонь», «Очень красивая», «Невероятно просто», «Ну что за фигурка», «Похожа на самку богомола... Но это я от зависти... Шикарная Алла, шикарная фигура, шикарная поза и шикарный фон! Вы- потрясающая!», - пишут люди.

Ранее мы писали о том, что Алла Костромичева покорила поклонников новым откровенным снимком.

Фотографией, на которой изящная модель прижалась спиной к скале над морской гладью, Костромичева поделилась в соцсети инстаграм.

«Наша планета бесконечно прекрасна!», – прокомментировала она снимок с красивым пейзажем.

На фото Алла Костромичева позирует в тонкой кофте с широким вырезом на груди, в солнцезащитных очках, черных мини-шортах, черных кедах и повязке на голове.

Снимок за короткое время собрал почти 50 тысяч отметок «мне нравится» и множество комментариев, в которых поклонники Аллы восторгаются ее фигурой и красотой.

До этого Костромичева поделилась со своими подписчиками кадром, сделанным во время съемок шоу в Турции.

На нем Костромичева позирует в хаммаме – турецкой общественной бане. Модель сидит на белом мраморном полу в коротком черном наряде, полностью обнажающем ее длинные стройные ноги.

Напомним, ведущая «Топ-модель по-украински» показала идеальное декольте в тонкой кофточке.

Как сообщала Politeka, ведущая «Топ-модель по-украински» засветила аппетитные формы.

Также Politeka писала, что ведущая «Топ-модель по-украински» разделась на безлюдном пляже.