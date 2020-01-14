В семьях звезд случаются разлады, некоторые даже перестают общаться между собой

Предлагаем узнать о звездах, которые перестали поддерживать отношения с родственниками

Бывший участник группы "Backstreet Boys" Ник Картер давно поссорился с младшим братом. В сентябре 2019 года Ник с сестрой оформили запрет на приближение брата Аарона к ним.

По слова Картера, поведение брата стало непредсказуемым, Аарон признался, что думает об убийстве моей жены и нашего нерожденного ребенка, пишет Сosmo.

Младший брат Ника сообщил, что не видел его четыре года. Аарон попросил оставить его в покое, ведь Ник всегда обижал его.

Актер Алек Болдуин поссорился с братом Стивеном из-за политики. Как оказалось, первый голосовал за Дональда Трампа, а Стивен - против. Братья не разговаривали после выборов.

Анджелина Джоли не общается с отцом, актером Джоном Войтом. По словам актрисы, ее отец изменял матери, и они расстались, когда Энджи было два года.

Когда Джоли решила усыновить первого сына Мэддокса, Войт рассказал об этом СМИ, чем обидел ее.

Сейчас Джон пытается наладить отношения с дочерью, называя ее хорошим человеком.

Ким Кардашьян постоянно ссорится с сестрой Кортни. В 2018 году Ким сказала, что на Кортни неприятно смотреть. Последняя назвала сестру злюкой. Ким даже попробовала отстранить Кортни от участия в шоу о семействе Кардашьян.

Джулия Робертс и ее брат Эрик отстранились друг от друга. Отношения испортились после того, как актер стал употреблять наркотики.

Напомним, Джон Войт, рассказал все, что думает о своем бывшем зяте, Брэде Питте.

Так, родственник известной на весь мир красотки уже не мог молчать и рассказал, что поддерживает Брэда. Кроме того, Джон до сих пор находится под впечатлением от работы бывшего зятя в фильме "Однажды в... Голливуде".

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян засветила свои прелести в нижнем белье - черном спортивном топе, она еще показала своих младших детей:

"Flashback", - подписала знаменитость свой снимок и, вероятно, имела ввиду что-то вроде "воспоминания", в значении прошедшего времени, но памятных событий.

Напомним, Ким Кардашьян затянула тугой корсет под мокрое платье и пожалела.

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян раскрыла свой официальный доход в интернете: «купается в деньгах».

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян показала, какой была без пластики и силикона.