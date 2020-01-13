29-летняя украинская певица Миша Романова, бывшая участница группы ВИА Гра, приятно удивила жарким снимком с отдыха в тропиках

Как передает Politeka.net, красотка поделилась свежим кадром в своем микроблоге в Инстаграм. Она предстала в темно-синем оригинальном купальнике, который как нельзя лучше подчеркнул все ее сочные достоинства. Артистка выгнулась, облокотившись о стеклянное ограждение, и запркокинув голову назад. Удивительно соблазнительная поза открывал прекрасные виды на ее эффектные формы: пышная грудь, плоский животик и манящие бедра ни кого не оставили равнодушным.

Для заднего фона артистка выбрала лазурный океан. И тогда становится понятной ее нежная нега - Миша получает удовольствие от отдыха.

"Херсон на острове Маврикий 😅☀️", - подписала кадр Романова.

Поклонники сразу же кинулись аплодировать певице, оставляя уйму "сердечек".

"Невероятная ♥️"

"Красотка😍😇"

"ну що за грандіозна дівчина 😍😍😍"

"Обалдеть😍❤️🔥"

"Вы просто красавица богиня оставайтесь всегда самой красивой и привлекательной девушкой"

"Ну Херсон, ну даёшь 🔥"

"Расскажи им, какие арбузы у нас вкусные"

Ранее мы сообщали, Романова взбудоражила сеть, когда показала себя в этом же купальнике, только на этот раз не на фоне океана, а в номере отеля. Она с лажными волосами и солнцезащитных очках стоит на постели, подняв руки вверх и дотронувшись до перекладины. Ее стройное тело стало поводом для бурных обсуждений. Дело в том, что поклонники не на шутку обеспокоились худобой артистки.

"Миша, ты так похудела?!!"; "Судя по фото очень надо. Неудачный ракурс, больная худоба"; "Сильно устала?", - писали в комментариях.

Также мы рассказывали, Романова поделилась кадром, где она просто светится от счастья. Девушка предстала в черном бикини и соломенной шляпке. Она закрыла глаза, купаясь в солнечных лучах, и искренне улыбалась. Фанаты не могли пройти мимо шикарных форм красотки.

«Боже, какие большие…», «Аж во рту пересохло», «Зажигательная», «Чуть не треснул! Ты что», «красивая», «Какая сеньорита», «такая ааах прямо», - писали они.

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