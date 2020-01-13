Меган Маркл и принц Гарри уготовили сюрприз королевской семье

Об этом пишут британские СМИ, ссылаясь на свои источники в Букингемском дворце, передает Politeka.net.

Как известно, Маркл и Гарри планируют поучаствовать в телевизионном интервью Tell-all US, в котором они хотят рассказать свою "историю".

Журналисты утверждают, что это может обернуться катастрофой для королевской семьи. Команда пиарщиков, которую Меган Маркл наняла в США, уже контактирует с некоторыми крупными сетями в Штатах и знаменитой Опрой Уинфри.

СМИ утверждают, что принц Гарри с Меган Маркл могли бы использовать американскую телевизионную платформу, дабы попытаться обеспечить "хорошую сделку" со старшими членами королевской семьи во время переговоров в Сандрингеме.

"Может быть, они получат больше денег, если согласятся не разговаривать", - выдвигают такую версию журналисты намекая на то, что королевская семья не захочет выставлять на всеобщее обозрение свое "грязное белье".

"Меган Маркл чувствует, что ее заставили замолчать, и больше не готова быть приглушенной. Они с Гарри считают, что члены королевской семьи были расистами и сексистами. Ее люди активно исследуют свои возможности", - добавил источник, рассказывая о планах герцогини.

Ранее мы сообщали, что после объявлении о сложении своих полномочий на Меган и Гарри посыпался шквал острой критики в британских СМИ.

В частности, телеведущий популярной программы Good Morning Britain Пирс Морган назвал герцогиню интриганкой и мошенницей, а самого принца - клоуном.

Но на этом журналист не остановился. Он попросил Елизавету ІІ лишить молодую чету всех титулов.

Телеведущий пожалел 93-летнюю королеву и ее 98-летнего супруга Филиппа, которым на старости лет приходиться терпеть выходки избалованного внука и его коварной жены.

Напомним, скандал в королевской семье, принц Гарри и Меган Маркл совершили непоправимое: "Мы уходим".

Также Politeka писала, что Меган Маркл ошеломила внешним видом после длительного отпуска.