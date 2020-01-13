43-летняя российская балерина Анастасия Волочкова забилась поглубже в джунгли и наслаждается, как она сама призналась, отсутствием людей

Как передает Politeka.net, Волочкова поделилась свежими кадрами в своем микроблоге в Инстаграм. Артистка отдыхает в Таиланде. По ее словам, отелям она отдает предпочтение виллам. Ей нравится уединенность. Так, балерина позировала в разных локациях и нарядах. На ней либо коротенькие легкие туники, либо купальник. На всех фото невозможно не заметить, красный оттенок кожи Насти. Возможно, знаменитость переборщила с загаром.

"Так мы спрятались на необитаемом острове, вернулись мы на Пхукет. Я уже много лет не отдыхаю в отелях и живу только на виллах. Где есть самое главное составляющее моего отдыха - отсутствие людей..🙏 За 18 дней моего отдыха я сменила много мест.. Эти заключительные дни моего отдыха я живу в очень тихом и красивом месте "Ocean Breeze" . В частных апартаментах с прекрасными террасами у пруда с лотосами.🌺 Эти многоспальневые апартаменты, кстати, продаются всего за 200 тысяч долларов, являясь прекрасной инвестицией.👍", - написала Волочкова в соцсети.

Комментирующие накинулись на артистку, обсуждая ее ноги, загар и... тапки.

"Полено!"

"Такое качество плохое. Бюджетный фотограф😳???"

"А вот и тапки с розами))))"

"богиня рекламы😆. Вот, что она предлагает за 200 тысяч? Два блина, две шишки и кусок пальмы. Дороговато как-то за этот набор не первой свежести. Где сама вилла, Настя? Вышибут же за эту говнорекламку и из этой виллы. Опять придется, как в Греции, на чердаке с прислугой куковать😭."

"Не надо возвращаться в Россию. Живите на острове где нет людей. И будет вам счастье"

"Опять одинока?"

"Как жареный бекон🥓"

Ранее мы сообщали, Волочкова рассказала удивительную историю о том, как на нее в Турции накинулось "морское чудовище". По словам Насти, ее укусила гигантская черепаха, после чего раненное колено болело несколько лет. Подобного "зверя" она встретила и на пляже Таиланда, поделившись кадрами в Инстаграм. На этот раз артистка была осторожнее и не подходила близко к животному.

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