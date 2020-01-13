24-летняя участница "Женского квартала" Лера Товстолес обтянула стройное тело в пикантный наряд

Как передает Politeka.net, красотка поделилась новым фото в своем микроблоге в Инстаграм. Она предстала в вечернем платье темного цвета с длинным рукавом с вышивкой на манжетах. Идеальный макияж, непревзойденная прическа и крупные серьги дополнили образ. И хоть наряд практически полностью скрывает тело девушки, тем не менее кадр вышел на удивление откровенным, ведь ткань плотно прилегает и заметно, что Лера без нижнего белья.

Товстолес рассказала о своей бурной молодости (конечно, она и сейчас в самом расцвете), когда ей было 17. Девушка поделилась, как она стала моделью.

"ХОТИТЕ РАССКАЖУ КАК Я СТАЛА МОДЕЛЬЮ ?) 😝 🌈 Это фотография от @a.derich и мы начинали с ним творить, когда мне было 17-18 лет. Мэйк ап делала прекрасная @haitmargaritamuah , с которой мы тоже до неприличия знакомы и творили в Днепре. Платье на мне от @kolosova_creative", - написала Лера в соцсети.

Ранее мы сообщали, красотка удивила публику, когда выложила видеоролик со своей подружкой. Девушки представили зрителям мини-сценку, будто они сестры-близняшки и страдают, влюбившись в одного и того же мужчину. К слову, на них были одинаковые наряды: серые брючные костюмы, надетые практически на голое тело. У Леры то и дело мелькает в кадре нижнее белье.

"Забыла выложить этот шедевр от @zhukovtsova_kiyashko 💋 Всем историю эту рассказываю и вам расскажу! Оля мой первый преподаватель по актерскому. Я если честно даже и не думала, что мы теперь будем очень близкими. Играем, танцуем, поем, снимаем что-то, тусим - короче все как в садике )) люблю тебя за наше детство! Давай снимать ещё больше и всего! Согласны, подписчики ?)", - написала Лера в соцсети.

Напомним, эффектная красотка из Квартал 95 похвасталась изгибами без белья: "Магическая фотка"