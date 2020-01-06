24-летняя участница "Женского квартала" Лера Товстолес покорила сеть жаркими кадрами с "сестрой-близняшкой", с которой она якобы не поделила парня

Как передает Politeka.net, красотка поделилась видео в своем микроблоге в Инстаграм (чтобы посмотреть, скролльте вниз). Она предстала вместе с подругой-актрисой. Девушки засняли сценку, будто бы они сестры-близняшки и обе имели интимные отношения с одним и тем же мужчиной. Примечательно, что на Лере светло-серый брючный костюм, но вот под пиджаком она оказалась практически голой. Артистка без тени смущения засветила на камеру бежевый бюстгальтер.

"Забыла выложить этот шедевр от @zhukovtsova_kiyashko 💋 Всем историю эту рассказываю и вам расскажу! Оля мой первый преподаватель по актерскому. Я если честно даже и не думала, что мы теперь будем очень близкими. Играем, танцуем, поем, снимаем что-то, тусим - короче все как в садике )) люблю тебя за наше детство! Давай снимать ещё больше и всего! Согласны, подписчики ?)", - написала Лера в соцсети.

Комментирующие успели оставить несколько откликов:

"😂😂😂Пхагагахх ) Дурко😂💋"

"Какая-то дичь... Когда хватала за пиджак, а там некий бронижелет на сис*ках, во это реально обидно было. 😳 Посмотрел со звуком и толку ноль. 😜"

"Сестринскую любовь не в силах разрушить даже самый сильный орг*зм😀"

"Близняшки😀"

Ранее мы сообщали, Товстолес похвасталась в Инстаграм фото в майке, засветив свои роскошные формы. На ней черная майка и такого же цвета рубашка, которую она спустила на плечи. Девушка дерзко запрокинула голову назад, ее лицо озарила счастливая улыбка. Нежный макияж, слегка растрепанные волосы и крупные серьги дополнили образ.

"Как по мне новогодняя фотка) Как вам ?) Я практически готова к новому году, ёлка, наряд, маникюры и педикюры, ещё осталось приготовить еду, но это все 30 го. Отработать в новогоднюю ночь и наконец-то выздороветь", - написала в соцсети Лера.

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