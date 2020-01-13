36-летняя украинская певица Джамала поделилась архивными снимками с летнего отдыха и призналась, что к сожалению, в начале этого года ее ждало разочарование

Как передает Politeka.net, артистка в своем микроблоге в Инстаграм написала, что не успела никуда слетать с семьей на отдых, в отличие от коллег, которые заполонили сеть кадрами всяких "таиландов" и "мальдив".

Зато Джамала похвасталась роскошными формами, показав снимки из предыдущих поездок на море. Она предстала в длинном разноцветном сарафане свободного кроя. Тем не менее верх наряда выгодно подчеркнул роскошные формы артистки, соблазнив не одну тысячу мужских сердец.

"Поиск нового начался для меня без перерыва на «песочек и морько» 🤪, я просто погрузилась в студийную работу. Доделываю песню с одним клевым электронным музыкантом и пишу новые. На отдых пока поехать не удалось. «Ну, что же», - подумала я! Всегда принимаю то, что мне дарит судьба. Если ты куда-то не успел, не полетел не поехал - на то воля Всевышнего. Так будет лучше!

К сожалению, никогда не могла себе позволить заблаговременно планировать отпуск. Всегда поражалась друзьям, что покупали билеты на Бали, Тайланд и другие райские уголки за смешные цены заранее 🤪 У меня так не получалось никогда...

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Может, это я сама сглазила, сказав еще в начале осени в интервью, что после тура собираюсь сделать перерыв на отпуск? 😂😂😂 Только почему-то потом растиражировали новости заголовками «Джамала сделает перерыв в карьере 2020» 😂😂😂

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Хорошо, что вы, мои слушатели, на такие штуки НЕ ведетесь. Нас ждут великие дела! Совсем скоро новая песня, новое видео и много любви ❤️", - написала певица в соцсети.

Комментирующие оказались полностью на стороне артистки и посоветовали ей не гоняться за модой, а отдохнуть она всегда успеет.

"Джа, надо ездить тогда, когда получается. А не когда все. Это уже мода среди публичных людей ехать сразу после Нового Года в теплые страны. Не следуй моде, создавай ее сама)))"

"Красивий сарафан)"

Напомним, Джамала похвасталась идеальными формами и ошеломила признанием: «Один раз просто в автобусе…».

Также Politeka писала о том, что Джамала рассказала о новой беременности: «Я сделаю перерыв в карьере».