Украинская певица Джамала опубликовала новый пост, на фото которого предстала в новом чарующем образе

Артистка позировала в черной полупрозрачной блузе, из-под которой выглядывало нижнее белье, пишет Рoliteka.net.

Звезда сделала себе "мокрую укладку". Ее образ завершали стильные акссеуары.

Джамала либо глядела в камеру, либо уводила взгляд, улыбаясь.

Певица позировала в необычной темной локации с зеркалом, что придавало ей загадочности.

Стоит отметить, что Джа отлично смотрелась в полупрозрачном наряде, ведь фигура у нее замечательная.

"Проснулась и подумала, что еще не успела ничего глобального запланировать на год. А как вы? Строите планы? Ведете ли доску желаний? Может, пишите свои мечты на бумажке, а потом сжигаете и запиваете шаманским? 😂😂😂 Пытаетесь заглянуть в будущее, как в зеркало? Либо боитесь сглазить?", - написала звезда.

За два часа пост Джамалы собрал более 5000 лайков и много комментариев.

"Wow 🔥🔥👌", "Переезд, поступление в ВУЗ, много всего 😢😢😢", "Шаманским😂 не запивала, но планы большие", "Желаем Эмиру сестренку. Или братика. Главное, чтобы были здоровы", "Обворожительная Джамала", "НОВЫМ ГОДОМ! ❤ КЛАССНЫХ КОНЦЕРТОВ 👏💐❤ ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ КРАСИВЫЕ❤ ЛЮБОВИ♾ СЧАСТЬЕ ЗДОРОВЬЯ ВАМ ДЕТЯМ ❤ веселых праздников 💋❤💐❤💐❤🌹🌹🌹🌹", " Какие фотографии нереальные😍люблю, когда они трогают изнутри🙌🏼❤️", "Побольше бы таких фото, нежная и таинственная❤️😍) а теперь говори что ты для нас затаила 😂", "Ну, как всегда, красотка", "Красота 😍😍😍😍", - написали пользователи сети.

Напомним, Джамала порадовала поклонников новым снимком в необычном образе.

Звезда позировала полулежа на паласе, опершись о кресло.

Для фото артистка выбрала топ, выгодно подчеркивающий ее пышную грудь, брюки-клеш, босоножки и плащ. Макияж Джа - с акцентом на глаза, прическа - высокий пучок.

Кроме кресел и паласа локацию дополняет лампа на длинной ножке в ретро-стиле.

Ранее мы писали, что Джамала вышла в свет в эффектном наряде с перьями.

Она поделилась кадрами фотосессии, сделанной за кулисами шоу на одном из украинских каналов.

Напомним, Джамала похвасталась идеальными формами и ошеломила признанием: «Один раз просто в автобусе…».

Также Politeka писала о том, что Джамала рассказала о новой беременности: «Я сделаю перерыв в карьере».