Актриса вспомнила время, когда была моложе

66-летняя российская актриса Татьяна Кравченко, известная по роли Валюхи Будько в сериале "Сваты", оригинально поздравила поклонников со старым Новым годом

Как передает Politeka.net, артистка выложила в своем микроблоге в Инстаграм фото, на котором ей явно поменьше лет. В кадре лицо Кравченко крупным планом. Она смотрит прямо в объектив и улыбается, при этом кажется, будто не только губами, но и глазами. На голове у актрисы очки, которые она использовала вместо обруча, а черная кофточка кокетливо расстегнута.

"Несколько лет назад ✌🏻😉 Всем хорошего дня 😇", - подписала кадр "Валюха".

Комментирующие засыпали звезду комплиментами и поздравлениями со старым Новым годом. А некоторые сказали, что она всегда молодо выглядит и без подписей "несколько лет назад",

"Хороша 👍🏻🌺"

"Не надо уточнять сколько .... По мне так несколько дней.👍😂😍.. Татьяна, вы изнутри таким прекрасным светом озарены....это не сыграешь... А улыбка будет ослепительнее любой Моны Лизы... Просто красивая женщина передо мной... Татьяна... ❤️🌹🌺💐🌸💮.... Со старым Новым годом...!!..Чтобы вера во все хорошее никогда не покидал ваше сердце... И конечно же творите... Творите... 🔥❤️🔥❤️🔥"

"Вы очень приятная женщина! Люблю смотреть фильмы с вашим участием😍😍😍"

"Обожаю вас по фильму сваты ,вы сыграли так класно"

Ранее мы сообщали, Татьяна Кравченко обескуражила сеть, снявшись в обнимку с актером Александром Панкратовым-Черным. В кадре она нежно обняла коллегу за руку. При этом оба довольно улыбаются в объектив.

Пост вызывал бурную реакцию у пользователей сети. Поклонники артистки назвали их "самыми лучшими" и даже попросили Кравченко привлечь Панкратова-Черного к участию в "Сватах".

"Какое фото шикарное 👍"

"Такие прикольные, милота... 😊💞"

"Вы украшение любого фильма, прекрасные актеры, не то, что нынешние "звезды"

Напомним, Валюху из "Сватов" безжалостно избивал бывший муж

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