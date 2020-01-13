Анастасия Волочкова находится на отдыхе и делает каждый день по несколько постов в Инстаграм

Российская балерина не устает хвастаться тем, как проводит время, пишет Рoliteka.net.

На одном из недавних снимков Анастасия продемонстрировала стройную фигуру, стоя в купальнике в воде. Звезда стояла к фотографу спиной, от чего можно было заметить довольно откровенные плавки-бикини, состоящие всего из трех полосочек.

Артистка отвернулась, чтобы полюбоваться закатом. Она изящно вытянула к небу руки. Примечательно, что волосы Насти мокрые после купания.

В посте Волочкова рассказала, что наслаждается заслуженным отдыхом. Она нежится в море любви, меняет виллы и радуется жизни.

"Я всегда смотрю вперед, не обращая внимания на зависть и злобу ущербных людей.😊 А все, что обо мне судачат, слагают, придумывают, осуждают, говорят и инсинуируют - слышит только моя попа.😉 Красивая стройная и подтянутая😉💃", - написала балерина.

За час пост звезды собрал более 2000 лайков и много комментариев.

"...Может это вы злобная и завистливая. Не один публичный и более успешный человек не пишет посты о какой -то злобе и зависти", "А волосы как красиво легли на плечи , фантастика 🙌🙌🙌😂", "Поражаюсь Настиной способности отрицать очевидное и сочинять небылицы. А ещё оскорблять людей", "Силуэт 😍", "Красиво !", "Она как икона 🔥цветая", "помолимся 🙌🙌🙌😂", "ну е мае не чего не видно", "Так вот откуда пошло выражение-"**па с ушами"..", "Нет у тебя попы , одна инсинуация", "Респект и уважуха волочкова мудрейшая из шоу бизнеса ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Талия где?? Не помогает подножный корм😂", "Если слышит только попа, почему каждый пост о нас, завистливых, злых и ущербных?", - написали пользователи сети.

Напомним, Анастасия Волочкова забилась поглубже в джунгли и наслаждается, как она сама призналась, отсутствием людей.

По ее словам, она отдает предпочтение виллам. Ей нравится уединенность.

Балерина позировала в разных локациях и нарядах. На ней либо коротенькие легкие туники, либо купальник. Но на всех фото невозможно не заметить, красный оттенок кожи Насти.

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