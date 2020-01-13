Российский актер Егор Бероев верит в то, что власти России пересмотрят свое отношение к Украине и ситуация между странами стабилизируется
"Я уже вижу, что это стабилизируется в Киеве, это будет и в Харькове, уверен, что российские войска выйдут из Крыма, Украина сохранит свою целостность и мы как и раньше будем приезжать и снимать кино в Киеве", - уверен Бероев.
Недавно мы писали, что российский певец Митя Фомин ответил украинским журналистам на вопросы о территориальной принадлежности Крыма.
Скандальная Волочкова без штанов напугала россиян внешним видом: "Позорище, а не женщина"
Жена Кошевого из Квартал 95 поразила интимным фото с мужем: «Кто-то подкрадывается»
Билли Айлиш впервые разделась на камеру и показала роскошную грудь: пикантные кадры
Беда настигла скандальную Волочкову на море, новое видео поражает: "Страшно смотреть"
Во время интервью Фомин назвал Крым по факту российской территорией.
После этого Фомин написал большой комментарий в Instagram по интервью.
Певец отметил, что свои слова он не собирается забирать назад, потому что "констатировал факт".
"На территории Крыма в данный момент проживают люди с российскими паспортами, с российской телефонной связью, с российской валютой и российскими законами", — пишет Фомин.
В посте российский артист рассказывает, что он в течение 20 лет гастролирует и в России, и в Украине, работает с украинскими режиссерами, записывает песни с украинскими саунд-продюсерами и имеет много друзей в Украине.
"Больно наблюдать, как наших людей пытаются поссорить, вызвать на эмоции, задеть, пытаются навязать нам ненависть друг к другу. Я не знаю, кому это нужно, но я думаю, что это не по-человечески, неуважительно и глупо", — продолжил Фомин.
Напомним, Полякова жестко прошлась по российским артистам в Украине.
Как сообщала Politeka, скандальный Добронравов ошарашил украинцев высказыванием: "Крым российский".
Также Politeka писала, что Панин получил палкой по "горбу" в Крыму, эпичное видео.