Актер рассказал, во что он верит

Российский актер Егор Бероев верит в то, что власти России пересмотрят свое отношение к Украине и ситуация между странами стабилизируется

"Я уже вижу, что это стабилизируется в Киеве, это будет и в Харькове, уверен, что российские войска выйдут из Крыма, Украина сохранит свою целостность и мы как и раньше будем приезжать и снимать кино в Киеве", - уверен Бероев.

Недавно мы писали, что российский певец Митя Фомин ответил украинским журналистам на вопросы о территориальной принадлежности Крыма.

Во время интервью Фомин назвал Крым по факту российской территорией.

После этого Фомин написал большой комментарий в Instagram по интервью.

Певец отметил, что свои слова он не собирается забирать назад, потому что "констатировал факт".

"На территории Крыма в данный момент проживают люди с российскими паспортами, с российской телефонной связью, с российской валютой и российскими законами", — пишет Фомин.

В посте российский артист рассказывает, что он в течение 20 лет гастролирует и в России, и в Украине, работает с украинскими режиссерами, записывает песни с украинскими саунд-продюсерами и имеет много друзей в Украине.

"Больно наблюдать, как наших людей пытаются поссорить, вызвать на эмоции, задеть, пытаются навязать нам ненависть друг к другу. Я не знаю, кому это нужно, но я думаю, что это не по-человечески, неуважительно и глупо", — продолжил Фомин.

Напомним, Полякова жестко прошлась по российским артистам в Украине.

Как сообщала Politeka, скандальный Добронравов ошарашил украинцев высказыванием: "Крым российский".

Также Politeka писала, что Панин получил палкой по "горбу" в Крыму, эпичное видео.