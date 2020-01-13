Бывший муж Кристины Орбакайте, 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров снова женился

Как пишет Spletnik.ru, своей женой он избрал 18-летнюю модель из Чечни по имени Аламат. Отмечается, что на свадьбе настояли родители девушки.

Пара связала себя узами брака 30 декабря.

Издание называет новую возлюбленную предпринимателя его "шестой женой".

Вне бизнес-сообщества Байсаров получил известность, как гражданский муж Кристины Орбакате, которая родила ему сына Дени. Как пишут СМИ, кроме дочери Аллы Пугачевой, предприниматель в разные годы жил с еще четырьмя моделями, которые были моложе его. Каждая супруга рожала бизнесмену детей. Помимо внука Примадонны, у него растут еще трое сыновей и две дочери. После расставаний с очередной избранницей мужчина всегда настаивал, чтобы дети оставались с ним.

Добавим также, что Байсаров каждый год попадает в список журнала Forbes "200 богатейших людей России". В настоящее время его компании занимаются энергетикой и строительным бизнесом. В 2018 году состояние предпринимателя оценивалось в $900 млн.

Ранее сообщалось, что старшая дочь знаменитой Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте показала свою младшую дочурку.

На новых опубликованных кадрах певица выглядит сдержанно, правда, одежда немного мрачновата.

Главное, что на видео заслуженная артистка РФ засветила свою дочь Клавдию. Девочка была рядом со своей знаменитой мамой в гримерке. Девчонки "наводили красоту" у зеркала, в том числе - наносили на лица макияж. Кристина даже немного строго сказала дочери на этот счет, мол, "Не перебарщивай!".

Многие в подписи Орбакайте к ролику узрели короткий отрывок из песни легендарной Аллы Пугачевой, которая та, в свою очередь, когда-то посвятила ее Кристине "Доченькая моя".

Теперь уже возле 48-летней Кристины красуется ее взрослеющая дочь, которая, кстати сказать, на свою мать не так то и похожа внешне - больше на отца, 41-летнего бизнесмена Михаила Земцова.

Напомним, что дочь Пугачевой порезвилась на карусели возле Кремля: "Вот почему нас не пустили на Красную площадь..."

Как сообщала Politeka, мышцы не работают: внука Пугачевой спасают врачи, фото из больницы.

Также Politeka писала, что дочь Пугачевой без стыда засветила грудь в сеточке, пикантное фото: «Боже, Кристина!».