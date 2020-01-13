Супруга звезды «Квартала 95» Евгения Кошевого показала, как они с мужем дурачатся на отдыхе

Как известно, сам артист крайне редко делится своими фотографиями в соцсетях, поэтому чаще всего его поклонников радует Ксения Кошевая, которая в отличие от мужа активно ведет свой аккаунт в Инстаграм.

Недавно пара улетела на отдых в Таиланд, и сейчас периодически показывает в сети свои приключения. Как сообщает Politeka, судя по новому видео в Сторис Кошевой, ее муж остается юмористом до мозга костей даже на отдыхе.

Ксения поделилась кадрами из тайского метро, которое они с мужем решили опробовать. На видео можно увидеть, как супруги заходят в практически пустой вагон, при этом Ксения не устает восхищаться происходящим. Видя восторг жены, Кошевой не мог не пошутить.

«Добрый день. Ваш билет? Шо «класс-класс»?», - передразнил жену артист, тем самым рассмешив Ксению.

Напомним, ранее мы писали о том, что Ксения Кошевая опубликовала в Инстаграм совместное с Евгением фото, где сама улыбается, а Кошевой - серьезен, как никогда. Пара позировала на фоне густых тропических зарослей и речь в мини-посте шла о том, что супруге звезды сцены очень хочется красивых фото.

Но, по мнению Ксении, красивых кадров с отдыха не "дождаться", потому как мужчины в большинстве своем не понимают всей "важности", а также естетического значения живописных кадров, привезенных из отпуска.

Ксения пошутила и сама предстала на фото, вероятнее всего, без мейкапа и в стильной солнцезащите, также на ней была то ли рубаха, то ли туника близкого к персиковому окрасу цвета.

Также мы писали, что Ксения Кошевая опубликовала пару фото, где она нежится в теплом море. На одном из фото в фокусе потрясающий, вероятно, закат и сама Ксения в стильном темном сарафанчике, на другом - в светлом открытом и при свете дня купальнике. На последнем фото супруга Евгения откинула голову назад и всем своим видом показала, как же хорошо ей отдыхается в соленой водичке.

Напомним, Кошевой из Квартала 95 похвастался жаркими развлечениями с женой: "Я, панамка и живот".

Как сообщала Politeka, жена Кошевого из Квартала 95 разделась и показала, чем покорила звездного мужа.

Также Politeka писала, что жена Кошевого из Квартал 95 поразила интимным фото с мужем.