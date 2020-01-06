Звезда "Квартал 95", украинский юморист Евгений Кошевой вместе с женой Ксенией покинули холодный Киев и отправились на новогодние каникулы в теплые края

Как передает Politeka.net, пара активно делятся в "сториз" в Инстаграм кадрами отдыха, правда, страну они не называют, но судя по всему, что-то связанное с Дальним Востоком и тропиками. Так, мы видим Женя и Ксюша вышли на прогулку и пробуют себя в местных развлечениях: покатушках на лодках и битье молотами по гонгу. Кошевой в ярко-красной футболке, черных штанах и такого же цвета панаме и очках выделяется на фоне восточного колорита. Его супруга выбрала менее броский наряд: платье нежного бежевого оттенка.

Сначала они вдвоем позировали на фоне дворца, а затем Евгений попытал счастья в каких-то полуритуальных развлечениях с гонгом. При этом артист забавно подписал кадры: "Я, панама и живот". Свои удары по гонгу он описал, как "раунды".

Затем парочка решила перейти к водным развлечениям. Юморист удивился, как в узком канале разместились одновременно восемь лодок - "на 2 кв. метрах". Но, видимо, жители восточной страны знают свое дело, так как все лодки благополучно разминулись и отправились катать туристов.

Ранее мы сообщали, выходка Кошевого и Елены Кравец на сцене "Квартал 95" довела Владимира Зеленского чуть ли не до истерики: давно, видимо, тот так не смеялся. Дело в том, что Кошевой заменил Зеленского на "посту" сценического мужа Кравец.

Номер "с новым мужем" вызвал бурю эмоций как у зала, так и у президента Украины.

По сюжету Кравец с Кошевым вернулись домой с намерением уединиться в интимной обстановке. Но вдруг новый муж говорит, что "не может" и объясняет причину тем, что на него смотрит ее бывший.

Елена подошла к краю сцены и, глядя прямо на Зеленского, обратилась к нему:

"Ну, чего ты пришел, а? Ты ж ушел? Ну, и уходи. Чего ты мне душу-то рвешь?.. Да, я нашла себе нового, но и ты же себе нашел!", - намекнула Елена на главу Офиса Президента Андрея Богдана.

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