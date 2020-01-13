Известная певица Миша Романова, бывшая солистка группы ВИА Гра, поделилась фото с отдыха

На снимке Романова позирует легком черном платье за столиком, скорее всего в кафе. На разных снимках Миша демонстрирует разные эмоции. На столике можно увидеть телефон, сок и другие напитки и еду. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Красивые закаты на пляжах Маврикия. Каждый день они разные и неповторимые.", - написала Романова.

Фанаты начали активно обсуждать фото:

"Очень красивая", "Очень красиво с длинными волосами", "Лунная ночь, блудная дочь", "Шикарные фото", "Вы красавица".

Ранее мы сообщали, что божественная экс-ВИА Гра без одежды показала, на что способна.

29-летняя украинская певица Миша Романова, бывшая участница группы ВИА Гра, приятно удивила жарким снимком с отдыха в тропиках.

Красотка поделилась свежим кадром в своем микроблоге в Инстаграм. Она предстала в темно-синем оригинальном купальнике, который как нельзя лучше подчеркнул все ее сочные достоинства. Артистка выгнулась, облокотившись о стеклянное ограждение, и запркокинув голову назад. Удивительно соблазнительная поза открывал прекрасные виды на ее эффектные формы: пышная грудь, плоский животик и манящие бедра ни кого не оставили равнодушным.

Сообщалось, что соблазнительная экс-ВИА Гра подразнила мужчин внушительным декольте в полумраке.

На новых профессиональных снимках артистка предстала в образе выдающейся актрисы и знаковой фигуры своего времени.

Девушка предстала на фото в образе легендарной Марлен Дитрих. Блондинка решилась перевоплотиться в диву 20-х годов прошлого века. Так на снимках Миша красуется в смелых нарядах - глубоком горизонтальном декольте в платье-корсете, а также всяческих шелках и прозрачных текстурах тканей.

Напомним, раздетая красотка из ВИА Гра устроила горячую фотосессию в кровати

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