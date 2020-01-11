Известная украинская певица Миша Романова, бывшая солистка «ВИА Гры», показала идеальное тело на отдыхе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram девушки.

«Relax», - говорится в подписи.

Обратим внимание, что на опубликованных снимках Романова позирует в облегающем купальнике, который эффектно подчеркивает ее формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей сети.

«Боже, какие большие…», «Аж во рту пересохло», «Зажигательная», «Чуть не треснул! Ты что», «красивая», «Какая сеньорита», «такая ааах прямо», - пишут они.

Как сообщалось ранее, певица Миша Романова, бывшая участница группы ВИА Гра, показала снимок, где она "Главная телка страны"

На фото Романова позирует возле вывески "Главная елка страны". Но только на второй картинке нарисована буква "Т", и надпись стала "Главная телка страны". Миша для фото выбрала красное шикарное платье с внушительным декольте.

"Отличная новогодняя открытка", "Я в этом никогда не сомневался", "Та ты что, какая телочка", "Какая красивая", "Первое отличие надпись главная елка и главная тёлка, второе к конце фотки на одной есть белая полоса, а на другой нет".

Сообщалось, что соблазнительная экс-ВИА Гра похвасталась прелестями без белья.

Бывшая участница группы ВИА Гра Миша Романова засветила прелести без белья прямо на камеру.

«Доброе утро», - говорится в подписи.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Миша Романова позирует в кафе в белой облегающей кофте. В один момент становится видно, что девушка сидит на людях без белья.

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