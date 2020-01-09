Известная украинская исполнительница и экс-ВИА Гра Миша Романова показала идеальное тело в купальнике

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram певицы.

Так, Романова позирует откровенном красном купальнике, выставив напоказ идеальное тело. Кроме того, на голове девушки красуется красная кепка.

Уточним, что поклонники звезды не смогли высказаться об идеальных формах кумира. Кадры Романова выбросила в Сторис.

Как сообщалось ранее, украинская певица Миша Романова, бывшая участница группы ВИА Гра, показала снимок, где она "Главная телка страны"

На фото Романова позирует возле вывески "Главная елка страны". Но только на второй картинке нарисована буква "Т", и надпись стала "Главная телка страны". Миша для фото выбрала красное шикарное платье с внушительным декольте.

По фото фанаты успели оставить несколько комментариев:

"Отличная новогодняя открытка", "Я в этом никогда не сомневался", "Та ты что, какая телочка", "Какая красивая", "Первое отличие надпись главная елка и главная тёлка, второе к конце фотки на одной есть белая полоса, а на другой нет".

Сообщалось, что соблазнительная экс-ВИА Гра похвасталась прелестями без белья.

Бывшая участница группы ВИА Гра Миша Романова засветила прелести без белья прямо на камеру.

«Доброе утро», - говорится в подписи.

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