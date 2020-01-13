Скандальная российская певица Алла Пугачева поразила поклонников резким изменением во внешности, из-за которого ее почти не узнать

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Встречайте Старый Новый Год с хорошим настроением и все Старое обНовится», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что Пугачева сопровождала пост заметно помолодевшим лицом, из-за чего не все поклонники ее узнали. Об этом говорят комментарии под снимком.

«Боже, зачем же так натягивать кожу», «кто это такая?», «Людей пугаешь», «совсем на себя не похожа», «ужас», «Ужас, страшилка для детей», - пишут они.

Как сообщалось ранее, юморист Максим Галкин удивил кадрами с маленькими Лизой и Гарри. Артист вместе со своей звездной супругой Аллой Борисовной Пугачевой и детьми вышли в свет. Хотя, не то, что бы в свет - всего лишь в кино, но произвели своим будничным походом фурор.

Так на новом опубликованном кадре Галкин, Пугачева и их милейшие малыши позируют в холле кинотеатра: Алла Борисовна была в светлых штанах, куртке и с объемной прической - кроме того - певица немалое значение отвела ярким акцентам в образе. Стоит отметить, что алая оправа на примадонне постсоветской и российской эстрады смотрелась просто потрясающе.

Дети были в верхней одежде и на фото улыбались, как и их папа - Максим направил взгляд, вероятнее всего, на фотографа, тем временем Алла Пугачева "наблюдала" за молодым супругом.

Напомним, у Ротару прервали молчание и выдали всю правду о Пугачевой.

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