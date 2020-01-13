Певица очень похожа на свою маму

Светлана Лобода в открытом купальнике показала, как отдыхает с мамой

Популярная украинская певица, которая в последнее время перебралась жить и работать в Россию, как и многие другие звезды, проводит отпуск на море. Артистка постоянно публикует новые кадры своего горячего отпуска в Инстаграм, приводя поклонников в дикий восторг, пишет Politeka.

Певица отдыхает не одна, а с семьей - двумя дочками и своей матерью. Последняя появилась на новом коротком видео, которым Лобода поделилась в Сторис. На кадрах певица в блестящем серебристом бикини подзывает к себе свою маму. Вместе они позируют на камеру, посылая друг другу поцелуйчики.

Стоит отметить, что на видео видно сходство матери и дочери, которые явно хорошо проводят время на экзотическом курорте.

Ранее мы писали о том, что Светлана Лобода показала , как она отдыхает на пляже.

На фото Светлана делает селфи крупным планом, при этом довольно низко опустила камеру, ведь часть головы было обрезано. Зато видно черный купальник Лободы и зону декольте. Образ певица дополнила золотыми украшениями на шее, а также очками и шляпой. На фоне можно заметить песок, пальмы и табличку, на которой что-то написано.

Также ранее сообщалось, что Лобода засветилась в компании восточного красавчика, близость зашкаливает.

Знаменитость на фото позирует в черном, скорее всего, платье. А максимально близко с ней сидит ее друг-дизайнер Анзар Тетрадзе, который творит под псевдонимом Бичолла. Пара настолько близко друг к другу, что Светлана прижалась к щеке своего знакомого.

"Предложила Бичеле уцепится взглядом", - написала Лобода под фото.

Фанаты успели поставить почти 60 тысяч лайков и оставили множество комментариев:

"Оу.. Света и двоюродная сестра Битча", "Вот это новость", "Какие сладкие", "какие вы здесь красивые", "Это ее парень?", "Идеальность этого селфи зашкаливает", "Просто друзья???неее...ну нееее...", "Две сестры решили поужинать", "Огоого как же Тиль)".

Напомним, Лобода еле вместила "дары природы" в тесном белье.

Как сообщала Politeka, Лобода показала все свои достоинства в экстремальном разрезе.

Также Politeka писала, что сочная Лобода устроила горячие танцы в компании мужчин.