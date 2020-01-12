Известная украинская певица Светлана Лобода показала , как она отдыхает на пляже

На фото Светлана делает селфи крупным планом, при этом довольно низко опустила камеру, ведь часть головы было обрезано. Зато видно черный купальник Лободы и зону декольте. Образ певица дополнила золотыми украшениями на шее, а также очками и шляпой. На фоне можно заметить песок, пальмы и табличку, на которой что-то написано. Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли оценить фото или оставить комментарии. Оно было опубликовано в сторис, где такая функция отсутствует.

Лобода показала все свои достоинства в экстремальном разрезе.

На фото знаменитость позирует в черном платье с глубоким разрезом. Дополнила образ Светлана черными сапогами, шляпой и очками.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под фото:

"У меня на вас встал", "Мною обожаемая, супер звезда", "Тропикана женщина, горяча и бешенная", "Бандитка нашего времени", "Не пропадайте", "ау, Светлана Сергеевна вы лучшая, мы вас любим! Вы очень классная, удачи вам во всём!!!", "Света Ло: расхитительница гробниц".

Сообщалось, что Лобода засветилась в компании восточного красавчика, близость зашкаливает.

Знаменитость на фото позирует в черном, скорее всего, платье. А максимально близко с ней сидит ее друг-дизайнер Анзар Тетрадзе, который творит под псевдонимом Бичолла. Пара настолько близко друг к другу, что Светлана прижалась к щеке своего знакомого.

"Предложила Бичеле уцепится взглядо", - написала Лобода под фото.

Фанаты успели поставить почти 60 тысяч лайков и оставили множество комментариев:

"Оу.. Света и двоюродная сестра Битча", "Вот это новость", "Какие сладкие", "какие вы здесь красивые", "Это ее парень?", "Идеальность этого селфи зашкаливает", "Просто друзья???неее...ну нееее...", "Две сестры решили поужинать", "Огоого как же Тиль)".

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