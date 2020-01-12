Известная украинская певица Светлана Лобода показалась в жарком черном образе

На фото знаменитость позирует в черном платье с глубоким разрезом. Дополнила образ Светлана черными сапогами, шляпой и очками. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под фото:

"У меня на вас встал", "Мною обожаемая, супер звезда", "Тропикана женщина, горяча и бешенная", "Бандитка нашего времени", "Не пропадайте", "ау, Светлана Сергеевна вы лучшая, мы вас любим! Вы очень классная, удачи вам во всём!!!", "Света Ло: расхитительница гробниц".



Ранее мы сообщали, что сочная Лобода устроила горячие танцы в компании мужчин.

Так, Лобода в откровенном платье демонстрирует аппетитные формы, пока на ее фоне двое мужчин играют на музыкальных инструментах. В какой-то момент девушка начинает подпевать и подтанцовывать им.

Обратим внимание, что кадры Лобода выбросила в Сторис, поэтому ее поклонники не смогли высказаться об идеальном теле кумира.

Сообщалось, что Лобода сверкнула идеальными формами в черном бикини.

В этот раз артистка отправилась с ними в отпуск за границу. По этому поводу артистка уже поделилась первыми жаркими кадрами, позируя на побережье. В крошечном бикини фигура Светланы смотрелась еще более стройной. Отметим, пост в Инстаграм с фото Лободы буквально завалили комментариями.

Также звезда представила фото со съемок в российском шоу «Вечерний Ургант». Звезда позировала в шикарном костюме малинового оттенка. Пикантности кадру придало то, что артистка приподняла ногу, демонстрируя самому Урганту стройную ножку, обутую в изящные босоножки на шпильке.

Таким образом певица повторила кадр, сделанный для обложки ее нового альбома.

Напомним, Могилевская, Лобода и Брежнева разделись ради пикантной фотосессии

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