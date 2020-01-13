Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова нарвалась на критику из-за выходки в Таиланде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram женщины.

«Поздравляю вас со всеми праздниками»,- говорится в подписи.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Волочкова позирует на фоне моря, принеся при этом с собой пластиковую елку. На голове балерины красуется шапочка в стиле деда Мороза. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Очень странное фото», «вот Клуня – елку с собой что ли тащила?», «надо же – прикрылась», «Настя,попроси у жениха купить тебе новую обувь, причём всю», «Где это вы там ёлочку раздобыли?», «Как то всё не в тему», - пишут они.

Как сообщалось ранее,43-летняя российская балерина Анастасия Волочкова забилась поглубже в джунгли и наслаждается, как она сама призналась, отсутствием людей.

Волочкова поделилась свежими кадрами в своем микроблоге в Инстаграм. Артистка отдыхает в Таиланде. По ее словам, отелям она отдает предпочтение виллам. Ей нравится уединенность. Так, балерина позировала в разных локациях и нарядах. На ней либо коротенькие легкие туники, либо купальник. На всех фото невозможно не заметить, красный оттенок кожи Насти. Возможно, знаменитость переборщила с загаром.

"Так мы спрятались на необитаемом острове, вернулись мы на Пхукет. Я уже много лет не отдыхаю в отелях и живу только на виллах. Где есть самое главное составляющее моего отдыха - отсутствие людей..🙏 За 18 дней моего отдыха я сменила много мест.. Эти заключительные дни моего отдыха я живу в очень тихом и красивом месте "Ocean Breeze" . В частных апартаментах с прекрасными террасами у пруда с лотосами.🌺 Эти многоспальневые апартаменты, кстати, продаются всего за 200 тысяч долларов, являясь прекрасной инвестицией.👍", - написала Волочкова в соцсети.

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